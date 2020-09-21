Microsoft'un Xbox oyunlarını uzaktan oynamaya izin veren özelliği en sonunda tüm Android cihazlardaki Xbox uygulamalarına geldi. Yeni özellik sayesinde cihazlar arasında eşleştirme yaparak uzaktan oyun oynanabiliyor.

Oyun dünyasında son dönemlerde Google Stadia ve GeForce Now gibi bulut oyun platformları adından çokça söz ettirmişti. Ayrıca Microsoft'un da yine bu alanda sınırlı ülkede kullanıma sunduğu Project xCloud'u bulunuyor.

Ancak Microsoft'un xCloud haricinde bir de uzaktan oyun oynamaya (remote play) izin veren ve daha önce Console Streaming olarak da adlandırılan bir özelliği daha bulunuyor. İşte bu uzaktan oyun oynama özelliği, yeni güncellemeyle birlikte Xbox'ın Android uygulamasına geldi.

Xbox Android uygulamasına 'remote play' özelliği geldi

Xbox Android uygulamasına gelen bu uzaktan oynama özelliği, konsola indirilen ve yüklenen oyunun oynanmasına izin veriyor. xCloud ile arasındaki farkı basitçe anlatmak gerekirse bulut oyun platformu olan xCloud'da Xbox Game Pass Ultimate oyunları Microsoft'un veri merkezlerinden oynanabiliyor. xCloud, henüz ülkemizden kullanılamıyor.

Xbox uygulamasındaki uzaktan oyun oynama özelliği, bir Xbox One kontrolcüsünü Bluetooth vasıtasıyla telefonunuzla ya da Android tabletinizle eşleştiriyor. Yapılan eşleştirme sonrasında telefonunuz üzerinden Xbox One oyunlarını oynayabiliyorsunuz.

Ayrıca uygulamaya yeni güncellemeyle birlikte yeni işlevler de kazandırıldı. Xbox Series X ve Series S konsollar güncellemeleri indirirken uygulama üzerinden ayarlamalar yapılabilecek. Ayrıca yeni konsollar uygulama üzerinden yönetilebilecek. Örneğin depolama alanında alan açılmak isteniyorsa oyun kaldırılabilecek ya da oyun yüklemeleri yapılabilecek. Xbox uygulamasına gelen bu özelliği siz nasıl buldunuz? Sizce işlevsel bir özellik mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.