Yeni nesil konsolların ön siparişleri oyunseverlerin sinirlerini bozacak kadar karışık hale geldi. Peki bütün bu kargaşanın, amiyane tabirle çarşı pazarın karışmasının sebebi ne?

Oyuncular çok uzun zamandır yeni nesil konsolları ve bu konsollar ile birlikte gelecek olan yeni özellikleri bekliyordu. Haliyle ön siparişler başlar başlamaz konsollara yoğun talep olacağı biliniyordu. Bu nedenle herkes bazı sorunlar yaşanabileceğinin de farkındaydı. Yine de bu kadar büyük bir kaosu kimse beklemiyordu.

Habersiz başlayan satışlar, seri alım yapan bot iddiaları, fiyaskoya dönen karaborsa kontrol sistemleri… Microsoft ve Sony gibi iki tecrübeli devin yaşattığı bu ilginç karmaşa daha uzun süre hatırlanacak gibi duruyor. Peki, neden böyle oldu?

Ne olmuştu?

İlk fiyasko, Sony’nin PlayStation 5 satışlarında yaşandı. Konsolun ön siparişleri beklenenden önce başladı. Plana göre 17 Eylül’de başlayacak olan satışlar, neredeyse hiç haber verilmeden 16 Eylül’de başlatıldı. Dakikalar içinde konsolun her iki versiyonu da her yerde satıldı.

Sony daha sonra özür diledi ve "sürecin çok daha düzgün işleyebileceğini" (“Yok canım?” dediğinizi duyar gibiyiz) ifade etti. Umalım da Sony bu konuda haklı olsun zira bazı satıcıların 2020 stoklarının tamamını şimdiden sattığı iddia ediliyor.

Microsoft ise bu durumu hemen dilinde doladı ve “Merak etmeyin, ön siparişlerin tam olarak ne zaman başlayacağını yakında bileceksiniz” dedi. Atalarımız ise gülme komşuna gelir başında demişler. Haklı çıkan da onlar oldu.

O da 'Xbox bir şey X', bu da 'Xbox bir şey X'

Microsoft yetkilileri, fırsattan istifade perakende satıcıların azizliğine uğrayan rakipleriyle uğraşırken kendi canları da aynı nedenden yandı. O kadar satıcının arasında en büyük isimlerden ikisi, Amazon ve Best Buy, ön sipariş saati geldiğinde ürünleri siparişe açmadı. İddialara göre Xbox Series X’i göremeyen pek çok kişi, “Bu herhalde” diyerek Xbox One X siparişi verdi.

GameStop ise iyi niyetli fakat derinlemesine düşünülmemiş bir uygulama yaptı. Firma oyunculara bir ön sipariş sıra numarası verdi ve sıradan çıkanların ya da sayfayı yenileyenlerin listenin sonuna döneceğini açıkladı. Teoride iyi niyetli bu uygulama, sırada limit olmayınca arafta kalan ve konsol alamayan insanların daha da öfkelenmesine neden oldu.

Konsol karaborsası

Her iki konsol için de artık ön sipariş vermeyi başarabilenler, eBay üzerinden oldukça yüksek fiyatlara haklarını satıyor. Ülkemizde zaten yüksek fiyatlı olan konsolları bu fiyatlara alacak pek kimse de yok ancak dünya çapında ciddi bir karaborsa söz konusu.

Peki buradaki en temel sorun ne? Şimdiye kadar yaptığımız haberlere ve çıkan söylentilere baktığımızda durumun nedenleri arasında başı, iki firmanın da rakibinden bir hamle beklemesi çekiyor. Her iki dev de rakibinin bir hamle yapmasını, bir açık vermesini bekledi. İki tarafın da kendi stratejisini geliştirmekten ziyade rakibine odaklanması ciddi bir planlama sorununa neden oldu.

Milyonlarcasını satacağınız bir ürününüz varsa, etkinliklerinizi ve projelerinizi çok önceden yapmanız gerekir. Firmalardan biri olası senaryoların dışında hareket ettiyse iki firma birden bu kaosun içine düşmüş olabilir.

Konsol Savaşları: Botların Saldırısı

Burada bir diğer iddia da insanlar daha konsollara elini bile süremeden karaborsacıların çeşitli botlar kullanarak çok daha hızlı şekilde PS5 ve Xbox Series X’leri topladığı yönünde oldu. Bu botların insanlar daha ne istediklerini bile yazamadan sipariş verdikleri iddia edildi.

Her iki firma da stokları yeniden dolduracaktır. Bu esnada acele etmemek, karaborsaya prim vermemek kullanıcıların da ileride bu tür sorunlarla karşılaşmalarında engel olacaktır.