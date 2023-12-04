Xbox patronu Phil Spencer, Xbox Game Pass ile ilgili açıklamalarda bulundu. Üçüncü taraf oyunları abonelik sistemine getirebilmek için yıllık 1 milyar dolardan fazla harcadıklarını söyleyen Spencer, abonelik sistemini PlayStation ve Nintendo'ya getirmek gibi bir planlarının olmadığını aktardı.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Microsoft'un Xbox Game Pass'i PlayStation ve Nintendo gibi platformlara getirme planlarından bahsetmiştik. Bu açıklamayı yapan isim, Microsoft'un üst düzey yöneticilerinden biriydi. Şimdi, yine bununla ilgili yeni bir gelişme ile karşınızdayız. Xbox patronu Phil Spencer, böyle bir planlarının olmadığını söyledi.

Windows Central ile bir röportaj gerçekleştiren Phil Spencer, Xbox Game Pass ile ilgili açıklamalarda bulundu. Xbox patronu, üçüncü taraf oyunları abonelik hizmetine getirebilmek için yıllık bir milyar dolardan fazla para harcadıklarını söyledi. Bunun gerçekten büyük bir para olduğunun altını çizen Spencer, her şeye rağmen Xbox Game Pass'i büyütmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Game Pass'i başka bir platforma taşıma planları yok!

Geçtiğimiz günlerde yapılan üçüncü platformlar açıklamasına da atıfta bulunan Phil Spencer, tam olarak şu ifadeleri kullandı:

Game Pass'i PlayStation'a veya Nintendo'ya getirme planımız yok. Bu, planlarımız arasında yok. Odaklanmak istediğim şey, donanım platformumuza bağlılık gösteren insanlar için yenilik yapmaya nasıl devam edebileceğimiz. Geliştirdiğimiz şeye yaptıkları yatırım konusunda kendilerini iyi hissetmelerini nasıl sağlayacağız?

Xbox patronu tarafından yapılan açıklama, yıllardır konuşulan meselenin artık rafa kalktığının açık bir göstergesi. Eğer Microsoft'un planlarında başka bir değişiklik olmazsa Xbox Game Pass, PC ve Xbox konsoluna sunulmaya devam edecek.