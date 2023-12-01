Microsoft, yıllardır söylediği ancak bir türlü gerçekleştiremediği "Xbox Game Pass'i tüm platformlara taşıma" girişimlerini bir kez daha dile getirdi. Bu kez somut bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağı bilinmiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, birkaç yıldır Xbox ile ilgili strateji değişikliği yapmaya çalışıyor. Bu bağlamda; Xbox patronu Phil Spencer, 2019 yılından beri Xbox Game Pass'in Nintendo Switch ve PlayStation gibi ekosistemlere de getirmek istediklerini söylüyor. Ancak şu ana kadar bu konuyla ilgili somut bir adım atılamadı.

Bugünse konuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Xbox'ın mali işlerden sorumlu bir numaralı ismi olan Tim Stuart, Game Pass'in ve hâliyle Microsoft'un birinci taraf tüm uygulamalarını, "oyun oynayabilen her ekrana" ulaştırmak istediklerini söyledi. Tim Stuart, bunun bir strateji değişikliği olduğu vurgusunu da bir kez daha yapmış oldu.

Microsoft'un planlarına akıllı TV'ler ve mobil cihazlar da dahil

Tim Stuart, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

Burada geniş bir şey duyurmuyoruz ama misyonumuz, birinci taraf deneyimlerimizi ve abonelik hizmetlerimizi oyun oynayabilen her ekrana taşımak. Bu, akıllı TV'ler anlamına geliyor, yani mobil cihazlar anlamına geliyor. Aklımıza gelen her şey anlamına geliyor. Hatta rakiplerimiz olarak PlayStation ve Nintendo.

Ancak...

Microsoft'un Xbox Game Pass'i tüm platformlara getirme çabaları, geçmişte çözümsüz kaldı. Hatta Phil Spencer, 2020 yılında bununla ilgili şöyle konuşmuştu:

Diğer platformlar, donanımlarında tam bir Xbox deneyimine sahip olmakla pek ilgilenmiyorlar. Ama biz, oyuncuların olduğu her yerde olmak istiyoruz ve bunun için çalışmaya devam edeceğiz.