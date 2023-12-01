ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, birkaç yıldır Xbox ile ilgili strateji değişikliği yapmaya çalışıyor. Bu bağlamda; Xbox patronu Phil Spencer, 2019 yılından beri Xbox Game Pass'in Nintendo Switch ve PlayStation gibi ekosistemlere de getirmek istediklerini söylüyor. Ancak şu ana kadar bu konuyla ilgili somut bir adım atılamadı.
Bugünse konuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Xbox'ın mali işlerden sorumlu bir numaralı ismi olan Tim Stuart, Game Pass'in ve hâliyle Microsoft'un birinci taraf tüm uygulamalarını, "oyun oynayabilen her ekrana" ulaştırmak istediklerini söyledi. Tim Stuart, bunun bir strateji değişikliği olduğu vurgusunu da bir kez daha yapmış oldu.
Microsoft'un planlarına akıllı TV'ler ve mobil cihazlar da dahil
Tim Stuart, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:
Ancak...
Microsoft'un Xbox Game Pass'i tüm platformlara getirme çabaları, geçmişte çözümsüz kaldı. Hatta Phil Spencer, 2020 yılında bununla ilgili şöyle konuşmuştu: