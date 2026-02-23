Tümü Webekno
Microsoft'un Xbox Patronu Phil Spencer, Görevini Bıraktı: İşte Yerine Gelen İsim!

Xbox'a yıllarını veren Phil Spencer, CEO'luk koltuğunu bıraktı. Microsoft, Spencer'ın yerine Asha Sharma'yı getirdi. Peki bu kritik değişim, Microsoft'un oyun kolunun iyileşmesini sağlayabilecek mi? İşte bilmeniz gerekenler...

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'tan çok ilginç bir hamle geldi. Şirkete 1988 yılında katılan ve Xbox'ın bugünlere gelmesinde çok önemli roller üstlenen Phil Spencer'ın CEO'luk görevinin sonlanmasına karar verildi. Ayrıca Xbox bölümünün iki numaralı ismi olan Sarah Bond da şirketten ayrılıyor.

Açık konuşmak gerekirse Microsoft'un oyun işi, son yıllarda iyi gitmiyor. Yayımlanan oyunların beklenen etkiyi görmemesi, PC tarafının çok daha güçlü olması ve Xbox Series X'in istenilen seviyeye gelememesi, Microsoft'un canını sıktı. Tüm bunların faturası, doğrudan veya dolaylı olarak Phil Spencer'a kesilmiş gibi görünüyor.

Yerine gelen isimse çok alakasız!

Başlıksız-1

Phil Spencer'ın CEO'luk koltuğunu alan kişi Asha Sharma. Ancak burada büyük bir tezat bulunuyor. Phil Spencer, oyun dünyasına yakın bir isimdi. Asha Sharma ise oyunlarla çok alakasız birisi. Sharma'nın geçmişteki görevi ise oyunlarla ilgili değil. Sharma, daha önce Microsoft'un bazı yapay zekâ projelerini yürütmüştü. Hâl böyleyken başarının nasıl yakalanacağı merak konusu.

Phil Spencer, X'te yaptğı açıklamada ayrılış sebebine ilişkin bir şey söylemedi. Asha Sharma ise kısa bir açıklama yaptı. Bu açıklamada birkaç taahhütten bahseden Sharma, harika oyunlar çıkaracaklarını, Xbox'ı yeniden popüler hâle getireceklerini ve oyun sektörünün geleceğini şekillendireceklerini söyledi. Ancak bunları nasıl yapacaklarına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor...

