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Xbox'ta Planlar Değişti: Project Helix Tek Bir Cihaz Değil, "Cihaz Ailesi" Olacak

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Xbox CEO’su Asha Sharma, şirketin kod adı Project Helix olan yeni nesil projesinin tek bir konsoldan ibaret olmadığını, geniş bir "cihaz ailesi" olarak tasarlandığını açıkladı

Xbox'ta Planlar Değişti: Project Helix Tek Bir Cihaz Değil, "Cihaz Ailesi" Olacak
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Microsoft cephesinde yeni nesil Xbox planları şekillenmeye devam ederken son derece kritik bir açıklama geldi. Oyun dünyasının merakla beklediği ve kod adı Project Helix olarak duyurulan yeni nesil projenin tek bir konsoldan ibaret olmadığı kesinleşti.

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Xbox CEO'su Asha Sharma, BBC News'e verdiği röportajda, mart ayında tek bir cihaz algısı oluşturan ilk duyurunun aksine, Helix tarafında harika bir yeni nesil ve geniş bir "cihaz ailesi" üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

İçerikten Görseller

Xbox'ta Planlar Değişti: Project Helix Tek Bir Cihaz Değil, "Cihaz Ailesi" Olacak
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Xbox iddialı cihazlarla gelecek

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Sharma, konsolun disk sürücüsüz olup olmayacağı yönündeki soruya doğrudan yanıt vermekten kaçınsa da bir cihaz ailesi inşa ettiklerini belirterek donanım çeşitliliğine işaret etti. Microsoft'un fiziksel oyunları dijitalleştirmeye yönelik yeni “Diskten Dijitale” programı duyurması da bu donanım ailesi stratejisinin arkasındaki altyapı adımlarından biri olarak görülüyor.

Project Helix sadece tek bir kutudan ibaret olmamakla kalmayıp, işlevsellik açısından da alışılmış konsol sınırlarını zorlayacak. Projenin PC oyunlarını çalıştırabilme yeteneğine sahip olacağı iddialar arasında. Donanım gücü tarafında ise Microsoft ile AMD arasında 2025 yılında imzalanan "stratejik çok yıllı ortaklık" dikkat çekiyor. İki dev, yeni nesil konsol da dahil olmak üzere geniş bir cihaz portföyü üzerinde birlikte çalışıyor.

Yeni nesil donanım ailesinin çıkış takvimiyle ilgili henüz kesinleşmiş resmi bir tarih yok. Ancak Microsoft ve AMD tarafındaki gelişmeler çıkış penceresi hakkında önemli ipuçları sunuyor. AMD, 2027 yılında Microsoft'un yeni nesil Xbox lansmanını desteklemeye hazır olabileceğini belirtmişti. Tam tarih olmasa da 1 veya 2 yıl içinde gelebileceğine dair söylentiler var.

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