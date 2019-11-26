Microsoft, Xbox Scarlett’te VR Deneyimine Yoğunlaşmayacak

Microsoft’un önümüzdeki sene piyasaya sürmeyi planladığı yeni nesil oyun konsolu Xbox Scarlett için yeni bir bilgi paylaşıldı. Raporlara göre şirket, talebin az olmasından ötürü sanal gerçekliğe yoğunlaşmayacak.

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, takvim yaprakları 25 Ekim 2001’i gösterdiğinde ilk oyun konsolları olan Xbox konsolunu tanıtmıştı. PlayStation gibi diğer oyun konsollarından daha sonra piyasaya sürülen Xbox, sektörde yeni olmasına rağmen iyi işler başarmıştı. Microsoft, bu oyun konsolunda elde ettiği başarılardan sonra sırasıyla Xbox 360 ve Xbox One isimli oyun konsollarını piyasaya sürmüştü.

Sony, önümüzdeki yıllarda tarihin en güçlü konsolu olacağına inandıkları oyun konsolu PlayStation 5’i piyasaya sürecek ve ona rakip olacak olan Xbox Scarlett de 2020’nin sonlarına doğru piyasada olacak. İki konsol için de bilinen detaylar sınırlı olsa da şirketler, yavaş yavaş bazı ayrıntıları paylaşıyor. Xbox’un patronu Phil Spencer, Stevivor ile yaptığı bir röportajda Xbox Scarlett ile ilgili önemli bir bilgi verdi.

Sanal gerçeklik, yeni nesil oyun konsolu Xbox Scarlett’in büyük bir parçası olmayacak:

Phil Spencer verdiği bir demeçte, “Biz, müşterilerimizin istekleri ve beklentileri doğrultusunda onlara yanıt veriyoruz ve şu an kimseden sanal gerçeklik talebi almıyoruz” açıklamasını yaptı. Spencer, “Müşterilerimiz sanal gerçeklik deneyimini istiyorlarsa bunu elde edebilecekleri PC ve farklı konsollar gibi başka mecralar bulunuyor” diyerek sözlerine devam etti.

Xbox Scarlett konsolunda sanal gerçeklik deneyimine odaklanılmamasının sebebi elbette yalnızca kullanıcıların bunu istememesi değil. Konsolun bu özelliğe odaklanmayacak olmasının sebebi, sanal gerçeklik ünitelerinin iyi bir satış elde edemiyor olması. Spencer, “Belki bir şekilde yine de sanal gerçeklik deneyimini konsola taşıyabiliriz ancak söylediğim gibi şimdilik odak noktamız kesinlikle ama kesinlikle sanal gerçeklik değil” dedi.

Sony’nin yeni nesil konsolundaki sanal gerçeklik deneyimine ne derecede odaklandığı ise henüz tam olarak net değil ancak yine de PlayStation 5’in geçmiş sanal gerçeklik donanımları ve oyunları ile uyumlu olarak çalışacağı göz önüne alındığında PS5 konsolunda bir iyi bir sanal gerçeklik deneyimi görebiliriz. Şimdilik şirket bunun hakkında pek bir şeyden söz etmedi. PlayStation 5 ve Xbox Scarlett’in önümüzdeki senenin sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor.