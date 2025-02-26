Xbox'a Devasa Bir Güncelleme Geldi: İşte Yenilikler

2 dk okuma süresi
1
0
0
0
0
Microsoft, Xbox için yeni bir yazılım güncellemesi yayımladı. Bu güncelleme, en çok da Xbox Cloud Gaming'e odaklanıyor. İşte Xbox güncellemesi ile kullanıma sunulan yeni özellikler...

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Xbox Series X/S için yeni bir güncelleme yayımladı. Bu güncelleme, konsollara bazı önemli yenilikler getiriyor.

Peki Xbox'ın yeni güncellemesi neler sunuyor? Dilerseniz hemen detaylara geçelim.

Xbox güncellemesi ile gelen yenilikler

Xbox Cloud Gaming (Beta) davet bağlantıları oluşturma

Xbox güncelleme

Yayımlanan güncellemenin getirdiği en önemli yeniliklerin başında Xbox Game Pass Ultimate abonelerine sunulan Xbox Cloud Gaming (Beta) davet bağlantıları oluşturma özelliği yer alıyor. Kullanıcılar artık arkadaşları ile bulut üzerinden oyun oynamak için bağlantılar oluşturabilecekler. Davet edilen oyuncular, televizyon, internet tarayıcısı veya mobil cihaz üzerinden oyun keyfi yaşayabilecek. 

Microsoft, bu özelliğin bazı kısıtlamaları olduğunu ifade ediyor. Yapılan açıklamaya göre bir davet alan kullanıcının mutlaka Xbox hesabı olması gerekecek. Ayrıca bazı oyunlar için Xbox Game Pass Ultimate aboneliği şart olacak. Tüm bunlara ek olarak; kullanıma sunulan güncelleme ile bulut üzerinden yayımlanan oyun sayısı da artırıldı.

Xbox Cloud Gaming (Beta) ağ kalitesi göstergesi

Xbox Cloud Gaming ağ durumu göstergesi

Microsoft, Xbox Cloud Gaming (Beta) için oluşturduğu ağ kalitesi izleme aracını yeniledi. Herkesin erişimine açılan yeni özellik, Xbox Cloud Gaming (Beta) oturumları sırasında yaşanabilen ağ sorunlarının teşhis edilmesini kolaylaştırıyor.
İLGİLİ HABER

Dün Akşamki Xbox Etkinliğinde Duyurulan Tüm Oyunlar ve Paylaşılan Fragmanlar (Game Pass Aboneleri Oyuna Doyacak)

Xbox kumandasına bazı iyileştirmeler yapıldı

xbox kumanda güncellemesi

Xbox kontrolcüsü için de aygıt yazılımı güncellemesi yayımlandı. Microsoft'un açıklamasına göre bu güncelleme, tetik ayarlamaları gibi hususlarda çeşitli iyileştirmelere ev sahipliği yapıyor.

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://news.xbox.com/en-us/2025/02/25/xbox-february-update-invite-links-cloud-gaming-update/
1
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler