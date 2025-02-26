Xbox'a Devasa Bir Güncelleme Geldi: İşte Yenilikler

Microsoft, Xbox için yeni bir yazılım güncellemesi yayımladı. Bu güncelleme, en çok da Xbox Cloud Gaming'e odaklanıyor. İşte Xbox güncellemesi ile kullanıma sunulan yeni özellikler...

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Xbox Series X/S için yeni bir güncelleme yayımladı. Bu güncelleme, konsollara bazı önemli yenilikler getiriyor.

Peki Xbox'ın yeni güncellemesi neler sunuyor? Dilerseniz hemen detaylara geçelim.

Xbox güncellemesi ile gelen yenilikler

Xbox Cloud Gaming (Beta) davet bağlantıları oluşturma

Yayımlanan güncellemenin getirdiği en önemli yeniliklerin başında Xbox Game Pass Ultimate abonelerine sunulan Xbox Cloud Gaming (Beta) davet bağlantıları oluşturma özelliği yer alıyor. Kullanıcılar artık arkadaşları ile bulut üzerinden oyun oynamak için bağlantılar oluşturabilecekler. Davet edilen oyuncular, televizyon, internet tarayıcısı veya mobil cihaz üzerinden oyun keyfi yaşayabilecek.

Microsoft, bu özelliğin bazı kısıtlamaları olduğunu ifade ediyor. Yapılan açıklamaya göre bir davet alan kullanıcının mutlaka Xbox hesabı olması gerekecek. Ayrıca bazı oyunlar için Xbox Game Pass Ultimate aboneliği şart olacak. Tüm bunlara ek olarak; kullanıma sunulan güncelleme ile bulut üzerinden yayımlanan oyun sayısı da artırıldı.

Xbox Cloud Gaming (Beta) ağ kalitesi göstergesi

Microsoft, Xbox Cloud Gaming (Beta) için oluşturduğu ağ kalitesi izleme aracını yeniledi. Herkesin erişimine açılan yeni özellik, Xbox Cloud Gaming (Beta) oturumları sırasında yaşanabilen ağ sorunlarının teşhis edilmesini kolaylaştırıyor.

Xbox kumandasına bazı iyileştirmeler yapıldı

Xbox kontrolcüsü için de aygıt yazılımı güncellemesi yayımlandı. Microsoft'un açıklamasına göre bu güncelleme, tetik ayarlamaları gibi hususlarda çeşitli iyileştirmelere ev sahipliği yapıyor.