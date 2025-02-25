Microsoft'un bağımsız oyunlara özel düzenlediği ID Xbox Showcase etkinliğinde duyurulan tüm oyunlara ve paylaşılan fragmanlara bakıyoruz.

Microsoft, dün akşam ID Xbox Showcase ismini verdiği Xbox özelinde bir etkinlik gerçekleştirildi. Bağımsız oyunlara odaklanan bu etkinlikte, Xbox’a gelecek yeni oyunlara göz atma imkânı yakaladık. Aynı zamanda önemli duyurulara da yer verildi.

Etkinlikte aksiyon oyunlarından kart oyunlarına kadar birçok farklı türden 20'den fazla oyun gösterildi. Duyuruların ve paylaşılan fragmanların öne çıkanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ID Xbox Showcase etkinliğinde duyurulan tüm oyunlar

33 Immortals, 18 Mart'ta geliyor

İlk kez 2023'te gösterilen aksiyon türündeki eşli oynanabilen 33 Immortals'ın, 18 Mart'ta çıkış yapacağı açıklandı. 33 kişiye kadar beraber oynanabilecek yapımda canavarlar ve devasa boss'lara karşı savaşacağız.

Balatro, Game Pass'e geldi

Son yılların en başarılı bağımsız oyunlarından olan ve ödül törenlerinde birçok ödül toplayan kart oyunu Balatro, Game Pass'e eklendi.

Lies of P: Overture'dan yeni hikâye fragmanı

Sevilen soulslike yapım Lies of P'nin yeni DLC'si Overture'dan hikâye fragmanı paylaşıldı. Fragmanda genişleme paketinde oyuncuları nelerin beklediğine göz atabiliyoruz.

Blue Prince, 10 Nisan'da Game Pass'ten çıkış yapacak

Daha önce görülmemiş tarzda bir oyun olan Blue Prince; puzzle, kart ve keşif oyunlarını bir araya getiriyor. Oyun, 10 Nisan'da çıkış yapacak, ilk günden Game Pass'e eklenecek.

Descender Next, 9 Nisan'da çıkıyor

Echo Weaver, Xbox'a ve Game Pass'e geliyor

Yazın çıkış yapacak Herdling'den oynanış fragmanı

Hotel Barcelona

Jump Ship

Görev tabanlı bir co-op FPS türünde yapım olan Jump Ship'te 4 kişiye kadar beraber oynayabiliyorsunuz ve bir uzay gemisinin mürettebatı rolüne bürünüyorsunuz. Oyun, bu yaz erken erişime açılacak.

The Lonesome Guild

Life is Strang ve Jusant gibi yapımlarda imzası bulunan Don't Nod'un yeni oyunu The Lonesome Guild, aksiyon RPG türünde olacak. Etere isimli bir dünyada geçecek yapımda, Ghost isimli karakterin rolüne bürünüp maceradan maceraya atılacağız. Yapım, sonbaharda piyasaya sürülecek.

Moonlighter 2: The Endless Vault, Game Pass'e geliyor

Outbound, 2026'da çıkış yapacak

Ratatan

Revenge of the Savage Planet, 8 Mayıs'ta Game Pass'e gelerek çıkış yapacak

Co-op türünde bir macera oyunu olan Revenge of the Savage Planet, 8 Mayıs günü piyasaya sürülecek ve ilk günden Game Pass'e gelecek.

Rockbeasts

Bu hikâye odaklı çılgın oyunda hayvanlardan oluşan bir 90'lı yıllar rock grubunun menajerliğini üstleniyorsunuz. Rockbeasts, 2025 içinde bizlerle buluşacak.

Tanuki: Pon’s Summer

Tempopo, 17 Nisan'da Game Pass'e geliyor

Tron: Catalyst, 17 Haziran'da çıkış yapacak

İkonik seri Tron'un evreninde geçen Tron: Catalys'ten yepyeni bir fragman paylaşıldı. Fragmanda oyunun ana karakteri Exo'ya detaylı bir bakış atmamız sağlanırken yapımın. 17 Haziran günü piyasaya sürüleceği de duyuruldu.

Wax Heads

Woodo