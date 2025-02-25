Microsoft, dün akşam ID Xbox Showcase ismini verdiği Xbox özelinde bir etkinlik gerçekleştirildi. Bağımsız oyunlara odaklanan bu etkinlikte, Xbox’a gelecek yeni oyunlara göz atma imkânı yakaladık. Aynı zamanda önemli duyurulara da yer verildi.
Etkinlikte aksiyon oyunlarından kart oyunlarına kadar birçok farklı türden 20'den fazla oyun gösterildi. Duyuruların ve paylaşılan fragmanların öne çıkanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
ID Xbox Showcase etkinliğinde duyurulan tüm oyunlar
33 Immortals, 18 Mart'ta geliyor
İlk kez 2023'te gösterilen aksiyon türündeki eşli oynanabilen 33 Immortals'ın, 18 Mart'ta çıkış yapacağı açıklandı. 33 kişiye kadar beraber oynanabilecek yapımda canavarlar ve devasa boss'lara karşı savaşacağız.
Balatro, Game Pass'e geldi
Son yılların en başarılı bağımsız oyunlarından olan ve ödül törenlerinde birçok ödül toplayan kart oyunu Balatro, Game Pass'e eklendi.
Lies of P: Overture'dan yeni hikâye fragmanı
Sevilen soulslike yapım Lies of P'nin yeni DLC'si Overture'dan hikâye fragmanı paylaşıldı. Fragmanda genişleme paketinde oyuncuları nelerin beklediğine göz atabiliyoruz.
Blue Prince, 10 Nisan'da Game Pass'ten çıkış yapacak
Daha önce görülmemiş tarzda bir oyun olan Blue Prince; puzzle, kart ve keşif oyunlarını bir araya getiriyor. Oyun, 10 Nisan'da çıkış yapacak, ilk günden Game Pass'e eklenecek.
Descender Next, 9 Nisan'da çıkıyor
Echo Weaver, Xbox'a ve Game Pass'e geliyor
Yazın çıkış yapacak Herdling'den oynanış fragmanı
Hotel Barcelona
Jump Ship
Görev tabanlı bir co-op FPS türünde yapım olan Jump Ship'te 4 kişiye kadar beraber oynayabiliyorsunuz ve bir uzay gemisinin mürettebatı rolüne bürünüyorsunuz. Oyun, bu yaz erken erişime açılacak.
The Lonesome Guild
Life is Strang ve Jusant gibi yapımlarda imzası bulunan Don't Nod'un yeni oyunu The Lonesome Guild, aksiyon RPG türünde olacak. Etere isimli bir dünyada geçecek yapımda, Ghost isimli karakterin rolüne bürünüp maceradan maceraya atılacağız. Yapım, sonbaharda piyasaya sürülecek.
Moonlighter 2: The Endless Vault, Game Pass'e geliyor
Outbound, 2026'da çıkış yapacak
Ratatan
Revenge of the Savage Planet, 8 Mayıs'ta Game Pass'e gelerek çıkış yapacak
Co-op türünde bir macera oyunu olan Revenge of the Savage Planet, 8 Mayıs günü piyasaya sürülecek ve ilk günden Game Pass'e gelecek.
Rockbeasts
Bu hikâye odaklı çılgın oyunda hayvanlardan oluşan bir 90'lı yıllar rock grubunun menajerliğini üstleniyorsunuz. Rockbeasts, 2025 içinde bizlerle buluşacak.
Tanuki: Pon’s Summer
Tempopo, 17 Nisan'da Game Pass'e geliyor
Tron: Catalyst, 17 Haziran'da çıkış yapacak
İkonik seri Tron'un evreninde geçen Tron: Catalys'ten yepyeni bir fragman paylaşıldı. Fragmanda oyunun ana karakteri Exo'ya detaylı bir bakış atmamız sağlanırken yapımın. 17 Haziran günü piyasaya sürüleceği de duyuruldu.
Wax Heads
Woodo