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Xbox'ta Yüzlerce Çalışan İşten Çıkarıldı: Halo, Activision Bünyesine Geçti!

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Xbox, yeniden yapılanma kapsamında çok sayıda çalışanıyla daha yollarını ayırdı. Aynı zamanda en büyük serilerinden olan Halo, Activision bünyesine geçirildi.

Xbox'ta Yüzlerce Çalışan İşten Çıkarıldı: Halo, Activision Bünyesine Geçti!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Xbox, son zamanlarda yaşadığı kötü sürecin ardından yaz aylarında yeni CEO ile birlikte yeniden yapılanma stratejisine girmişti. Bu kapsamda da belli küçülmelere gidiliyordu. Şimdi ise bu küçülmelere dahil olan büyük gelişmeler yaşandı. Öyle ki çok sayıda çalışan ile yollar ayrıldı.

Şirket, içerik biriminde 268 çalışanın işine son verildiğini duyurdu. Xbox İçerik Başkanı Matt Booty tarafından çalışanlara gönderilen ve kamuoyuyla paylaşılan resmi bilgilendirme notuna göre bu işten çıkarma; Halo Studios, birinci parti geliştiriciler ve Xbox Game Studios yönetim/merkez ekiplerini doğrudan etkiliyor.

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Xbox'ta Yüzlerce Çalışan İşten Çıkarıldı: Halo, Activision Bünyesine Geçti!
hal

Halo, Activision bünyesine geçiyor

hal

Xbox, geçtiğimiz Temmuz ayında 1.600 kişiyi işten çıkarmış ve verimlilik ile kâr marjlarını artırma hedefi doğrultusunda önümüzdeki bir yıl içerisinde 1.600 kişiyi daha işten çıkaracağını ilan etmişti. Booty, Temmuz ayından bu yana atılan adımların ve gerçekleşen stüdyo devirlerinin, daha önce duyurulan bu büyük yapılandırma planının yaklaşık dörtte üçünü tamamladığını belirtti.

Tarihin en büyük Xbox oyun serilerinden biri olan Halo konusunda da büyük adımlar atıldı. Öyle ki son küçülme dalgasından en ağır darbeyi alan birimlerin başında Halo Studios geldi. Xbox stüdyoyu tamamen kapatmasa da Matt Booty, bünyedeki küçük bir ekibin mevcut Halo oyunlarını ve topluluğunu desteklemeye devam edeceğini açıkladı. Ancak artık Halo’nun Activision’a geçtiği ifade edildi. Bir sonraki ana Halo oyununu geliştirmek üzere Activision çatısı altında yepyeni bir ekip kurulacak.

Bu hamle, Activision'ın Xbox ekosistemindeki rolünün sadece kendi oyunlarıyla sınırlı kalmayacağını, Microsoft'un ikonik markalarına da liderlik edeceğini gösteriyor. Yapılan organizasyonel güncellemeler doğrultusunda Activision, Halo'nun yanı sıra Rare ve Age of Empires'ın geliştiricisi World's Edge stüdyolarının gözetimini de üstlendi.

Yapılanma kapsamında diğer birinci parti stüdyoların yönetim zincirinde de önemli kaymalar yaşandı. Yakın zamanda yeni bir Fallout oyunu geliştirmekle görevlendirilen Obsidian Entertainment, Bethesda altına kaydırıldı. Mobil oyun devi King ise Microsoft Casual Games biriminin yönetimini üstlendi. Forza ve Fable serileriyle tanınan Playground Games ve Turn 10 stüdyoları birleştirildi. Şirket, birleşen bu yapının Forza ve Fable projelerine odaklanmayı sürdüreceğini ifade etti.

Süreçte bazı stüdyolar Microsoft bünyesinden ayrılarak bağımsızlıklarını ilan etti. Xbox; Compulsion Games ve Double Fine Productions'ı bağımsız stüdyolar olarak bünyesinden ayırdı. Her iki stüdyonun da mevcut fonlamaları, fikri mülkiyet hakları ve geçmiş oyun katalogları kendilerinde kaldı. Benzer şekilde Undead Labs da yeniden bağımsız bir stüdyo hâline geldiğini duyurdu. Şirket, beklenen oyunu State of Decay 3'ün önümüzdeki yıl Xbox, PC ve PlayStation platformlarına geleceğini doğruladı.

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