Dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden Intel’in baş mimarı ve kıdemli başkan yardımcısı Raja Koduri, firmanın Xe grafik mimarisine dayanan gizemli grafik işlemcisi ile alakalı bir tweet paylaştı. California'daki Xe GPU Laboratuvarı'nı ziyaret eden Koduri, üçü de farklı boyutta olan GPU’lara dair attığı tweet’te, “BFP - büyük ‘muhteşem’ paket” ifadelerini kullandı.

Intel’in uzun zamandır Intel Xe grafik işlemcisi üzerinde çalıştığı biliniyor. Yeni GPU’nun ne zaman tanıtılacağı hala belirsizliğini korumakla birlikte, ABD merkezli yarı iletken üreticisinin baş mimarı Raja Koduri, 3 Ekim 2019 tarihinde Intel Xe’nin Haziran 2020’de görüleceğini işaret eden bir tweet atmıştı.

Koduri ayrıca yaklaşık iki ay önce de yine kişisel Twitter hesabı üzerinden devasa, gizemli bir çipin görüntüsünü paylaşmıştı. Büyük merak uyandıran bu çipin hala tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz, ancak Koduri gizem yaratan tweetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Intel'in mimarı Raja Koduri'nin Twitter paylaşımı

California'daki Xe GPU Laboratuvarı'nı ziyaret eden Intel’in baş mimarı, farklı boyutlarda üç GPU’nun görüntüsünü takipçileri ile paylaştı. Tabii ki, hala bu çipler hakkında pek fazla bilgiye sahip değiliz, ancak elimizde spekülasyon yapmak için bolca malzeme var.

Söz konusu ürünlerin, veri merkezlerinin kullanımına yönelik HPC ürünleri olacağı tahmin ediliyor. Esasen daha önceki söylentiler, Gen 12 grafik mimarisine dayanacak olan Intel Xe grafik birimlerinin, veri merkezleri ve standart kullanıcılara sunulacak iki seçeneğe sahip olacağı yönündeydi, ancak Intel’in yeni GPU’larını daha geniş bir alana hitap edecek şekilde tasarlaması, grafik işlemci piyasasını elinde tutan AMD ve Nvidia ile rekabet gücünü kesinlikle artıracaktır.

Koduri, BFP veya Big Fabulous Package olarak adlandırılan grafik birimlerinin büyük boyutlarını tanımlamak için yeni ve ilginç bir terminoloji kullanıyor. Aynı SpaceX’in CEO’su Elon Musk’ın, adını daha sonradan Starship olarak değiştirdiği devasa roketi Big Falcon Rocket'te (BFR) yaptığı gibi.

Xe HPC GPU'ları kullanan ilk sistem, ABD tarafından üretilen ve dünyanın en güçlü süper bilgisayarı olması beklenen Aurora olacak. Saniyede tam 1 kentilyon işlem yapabilme becerisine sahip olan makine, 2021 yılında faaliyete geçecek.