Günümüzün işlemci devi Intel, AMD’nin rakip işlemcisiyle yaptığı karşılaştırmada kullanılan bilgisayarların özelliklerini eşit tutmadı. Şirket, AMD’nin test edildiği bilgisayara daha düşük performans sunan bir ekran kartı yerleştirdi.

Günümüzde Intel ve AMD, bilgisayar donanımı anlamında kıyasıya bir mücadele içinde. Her iki şirket de sektörün lideri olmak için yapabildiklerinin en iyisini ortaya çıkarmaya çalışıyor. Firmalar, aynı zamanda ürünlerini tanıtmak için de kendi ürünlerini diğer şirketin ürünleriyle karşılaştırıyor.

İşte bu karşılaştırmalardan birisi, '_rogame' isimli bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Twitter kullanıcısının paylaştığı ve Intel’den alındığı iddia edilen görsele göre Intel, AMD’ye karşı oldukça cesur bir karşılaştırma yaptı fakat Intel’in yaptığı karşılaştırma, bir nedenden dolayı birçok kullanıcının tepkisini çekti.

Intel'in yaptığı adaletsiz karşılaştırma:

Görsele göre Intel; Core i7-H serisi işlemcisine sahip dizüstü bilgisayarların performanslarını, benzer mobil işlemcilere sahip bilgisayarlarla karşılaştırdı fakat şirketin yaptığı karşılaştırmada yer alan dizüstü bilgisayarlar farklı ekran kartlarına sahipti.

Intel’in yaptığı karşılaştırmada bir bilgisayarda NVIDIA GeForce RTX 2060 (Max-Q mobile) bulunurken diğer bilgisayarda NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-P ekran kartı bulunuyordu. Bu ekran kartları, yapılan karşılaştırmalara göre hiç de benzer bir performansa sahip değildi.

İkinci bilgisayarda bulunan Max-P ekran kartı, Max-Q ekran kartının sunduğundan daha fazlasını sunuyordu. Ekran kartının ismindeki P harfi, ‘Performance (performans)’ kelimesinin ilk harfiydi. Yani ekran kartı, Max-Performance ismini taşıyordu ve olabilecek en yüksek performansı sunuyordu.

Öte yandan birinci bilgisayardaki Max-Q ekran kartıysa daha düşük bir performans limitine sahipti. Bu ekran kartı, Max-P kadar iyi performans sunmuyordu ve yalnızca izin verilen en yüksek performansa kadar performans sunabiliyordu. Max-Q ekran kartları, genelde daha ince ve hafif olması gereken bilgisayarlarda bulunan ekran kartıydı.

Görsellerde de görüldüğü üzere Intel, 10. nesil Core işlemcisinin oyunlarda AMD’nin Ryzen 4000 Renoir işlemcisinden %18-23 daha iyi performans sunduğunu söylüyordu ancak şirketin karşılaştırma için kullandığı AMD işlemcili bilgisayar, 65 W güce sahip RTX 2060 Max-Q ekran kartına sahipti. Yani bilgisayarlar eşit değildi.