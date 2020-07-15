Xiaomi'den 120 Watt Hızlı Şarj Destekli Telefon Geliyor

Xiaomi, 3C sertifikası aldığı bir akıllı telefonla şaşırttı. Çünkü sertifikaya göre M2007J1SC model kodlu bu akıllı telefon, tam 120 watt hızlı şarj desteğine sahip olacak. Şirket en son, mart ayında yeni bir hızlı şarj teknolojisi duyurmuştu ve bu teknolojinin 100 watt olacağını açıklamıştı.

Akıllı telefon sektörü şu sıralar, hızlı şarj meselesine kilitlenmiş durumda. Şirketler, birbirlerinin peşi sıra yeni hızlı şarj teknolojilerini tanıtıyorlar. Üstelik açıklanan hızlı şarj değerleri de heyecan verici türden. Tüketiciler, bu denli yüksek hızlı şarj teknolojilerinin neler sunabileceğini şu an için tam kestiremiyor olsalar da kısa bir süre sonra, ciddi anlamda yüksek hızlı şarj desteği sunan bir akıllı telefonla tanışacağız gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarla tüketicileri etkilemeyi başaran şirketlerden bir tanesi. Bugüne kadar önemli yenilikleri de sektöre kazandıran şirket, şimdi yeni bir akıllı telefonu için 3C sertifikası aldı. "M2007J1SC" model koduna sahip olan bu akıllı telefon, 120 watt hızlı şarj desteğine sahip. Ayrıca Xiaomi, tüketicilerin bu hızlı şarj desteğinden faydalanabilmeleri için telefonun kutusuna da 120 watt hızlı şarj desteği olan şarj adaptörü koyacak.

Xiaomi'nin 120 watt hızlı şarj destekli adaptörü işte böyle görünüyor

Xiaomi, mart ayı içerisinde 100 watt destek sunan "Super Charge Turbo" isimli yeni teknolojisini duyurmuştu. Xiaomi'nin 3C sertifikası alan akıllı telefon ise Super Charge Turbo'dan çok daha hızlı şarj imkanı sunacak. Aslına bakacak olursak Xiaomi, Super Charge Turbo teknolojisine sahip olan bir akıllı telefondan da hiç bahsetmemişti. Yaşanan bu gelişme, Xiaomi'nin 100 watt hızlı şarj desteğini bir adım daha öne götürdüğünün bir göstergesi.

Xiaomi'nin 120 watt hızlı şarj desteğine sahip olan akıllı telefonuyla ilgili detaylar bilinmiyor. Ancak geçtiğimiz dönemlerde ortaya atılan iddialara bakacak olursak şirketin yeni bir akıllı telefon geliştirdiği ve bu telefonun Mi 10s veya Mi 10s Pro olarak isimlendirileceği söyleniyordu. İşte iddialar kapsamındaki bu akıllı telefon, 120 watt hızlı şarj desteğine sahip olabilir. Ayrıca yine iddialara göre bu akıllı telefon, ağustos ayı içerisinde duyurulacak.