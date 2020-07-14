Xiaomi Mi 11'in Ekrana Gömülü Ön Kameralı Konsept Tasarımı

Xiaomi'nin tanıtılmasına neredeyse 1 yıl olan amiral gemisi telefonu Mi 11 için ekrana gömülü ön kameralı bir konsept tasarım yayınlandı. 192 MP ana arka kamera gibi dikkat çekici özelliklere sahip konseptin gerçeğe ne kadar yakın olduğunu kestirmek zor.

Xiaomi’nin Mi serisindeki bir sonraki amiral gemisi olacak Mi 11 ile tanışmamız için önümüzde yaklaşık 8 aylık bir süre var. Dolayısı ile Xiaomi’nin Mi 11’i gün yüzüne çıkarana kadar cihaz üzerinde pek çok değişiklik yapmak için zamanı olduğunu söyleyebiliriz.

Bununla birlikte özellikle son birkaç yılda akıllı telefon tasarımlarının son derece öngörülebilir bir şekilde minimum değişikliklerle güncellendiğini sizler de fark etmişsinizdir. Igeekphone da böyle düşünmüş olacak ki tanıtılmasına neredeyse bir yıl olan Xioami Mi 11 için tahmini bir konsept tasarım oluşturdu.

Tam ekranlı Xiaomi Mi 11 konsepti

Igeekphone’un konsept Mi 11’ine baktığımızda hem yeni hem de tanıdık bir akıllı telefon gördüğümüzü söyleyebiliriz. Aslına bakacak olursak Igeekphone’un Xiaomi Mi 11 konsepti, birkaç ufak değişiklik dışında Samsung Galaxy S21 konseptleriyle epey benzerlik gösteriyor.

Oval köşeli bir tasarıma sahip olan konsept Mi 11’in ekranında herhangi bir kamera deliği bulunmuyor. Cihazın alt, üst ve yan çerçeveleri de maksimum seviyede inceltilmiş ve yüzde 96’lık bir ekran/gövde oranı yakalanmış durumda.

Igeekphone’un Xiaomi Mi 11 konseptinde belki de en dikkat çeken detay, ekranda herhangi bir selfie kamerası yer almıyor olması. Zira Xiaomi Mi 11 ile ilgili en büyük beklentilerden biri, ön kamerası ekranın altında bulunan ilk telefonlardan biri olması yönünde.

Konsept Mi 11’in arkasını çevirdiğimizde ise Galaxy S20 Ultra’dakine benzer devasa bir kamera modülü ile karşılaşıyoruz. Toplam 4 kamera sensörü bulunan bu modül içinde 192 MP’lik bir ana kamera, 40 MP’lik bir periskop kamera, 21 MP’lik bir geniş açı kamera ve 8 MP’lik bir makro kamera yer alacağı öngörülüyor.

Akıllı telefon tasarımlarının gittiği yöne baktığımızda Igeekphone’un konsept Mi 11’inin tamamen gerçeğe aykırı bir tasarım olduğunu söyleyemeyiz. Bununla birlikte 8 ay, bir akıllı telefon geliştirmek için epey uzun bir süre ve bu süreçte yaşanacak gelişmeler, Mi 11’de de beklenmedik değişiklikler yaşanmasına neden olabilir.