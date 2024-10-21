Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisi ile gelecek ilk modellerden biri olması beklenen Xiaomi 15'in özellikleri belli oldu.

Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 4 adıyla çıkmasını beklediğimiz amiral gemisi akıllı telefon işlemcilerini duyururken işlemcinin adının da Snapdragon 8 Elite olduğunu belirtmişti. Yeni işlemciyi akıllı telefonlarında kullanacak ilk firmalardan birinin de Xiaomi olması bekleniyordu. Yeni işlemci, Xiaomi 15 ile birlikte 23 Ekim'de Çin'de tanıtılacak.

MySmartPrice adlı teknoloji muhbirinin Geekbench'te ortaya çıkardığı amiral gemisinin özellikleri de belli oldu. Yeni amiral gemisi modelde 6.36 inçlik düz AMOLED ekran yer alacak. Bu ekranın çözünürlüğü ise 1.5K ve yenileme hızı ise 120Hz olacak.

İşte Xiaomi 15'in özellikleri:

İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 İşletim Sistemi Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 Ekran 6.36 inç AMOLED, 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme Kamera 50 MP ana (OV50H sensör) + 50 MP ultra geniş + 50 MP telefoto (3.2x zoom), Leica optikleri Batarya 5500 mAh Şarj 90W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj Suya ve Toza Dayanıklılık IP68 Bellek 16GB RAM

Xiaomi'nin amiral gemisi akıllı telefonun farklı konfigürasyonlara sahip versiyonlarını piyasaya sürmesi bekleniyor. Ayrıca seride Xiaomi 15'in dışında da modeller yer alması neredeyse kesin. Bu konudaki ayrıntıları ve telefonun fiyatını da yakın zamanda öğrenebileceğiz.