Yeni Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite tanıtıldı ve küresel pazarda satışa sunulması bekleniyor. İki saatten kısa sürede tam şarj imkanı sağlıyor.

Xiaomi, yeni taşınabilir şarj cihazı Power Bank 10000mAh 22.5W Lite modelini tanıttı. İlk olarak Çin'de satışa sunulan bu model, hızlı şarj özellikleri ve kompakt tasarımı ile dikkat çekiyor. Xiaomi, bu modeli küresel pazara sunmaya hazırlanıyor.

Power Bank 10000mAh 22.5W Lite, bir USB Type-C portu ve iki USB Type-A portu ile donatıldı. Bu sayede aynı anda üç cihazı şarj edebilme imkanı sunuyor. İnce ve hafif tasarımı, taşınabilirliği kolaylaştırıyor.

İki saatten kısa sürede tam şarj imkanı

10.000mAh pil kapasitesi, cihazlar için yeterli güç sağlıyor. Power bank, USB Type-C portu üzerinden 22.5W'a kadar ve USB Type-A portları üzerinden 12W'a kadar hızlı şarj desteği sunuyor. PD3.0, QC3.0, AFC, FCP, SCP, PE ve SFCP gibi çeşitli hızlı şarj protokollerini destekleyen bu model, akıllı şarj teknolojisi ile bağlı cihazlara göre şarj hızını otomatik olarak ayarlıyor.

Xiaomi, bu power bank'in iPhone 13 ve Xiaomi 13 gibi akıllı telefonları iki saatten kısa sürede şarj edebileceğini vurguluyor. Güvenlik açısından aşırı akım, aşırı voltaj, aşırı sıcaklık, kısa devre ve düşük voltaj koruması gibi özellikler barındıran cihaz, hem kendini hem de bağlı cihazları koruma altına alıyor. LED gösterge ise kullanıcıya gerçek zamanlı durum güncellemeleri sağlıyor. Ürünün küresel fiyatlandırma ve kullanılabilirlik bilgileri henüz açıklanmadı ancak Çin'de 79 Yuan fiyat etiketi ile satılıyor.