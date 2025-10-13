Xiaomi 17 Pro Max, iPhone 17 Pro Max ve Galaxy S25 Ultra Pil Testi Karşılaştırmasına Girdi [Video]

Xiaomi'nin en yeni amiral gemisi Xiaomi 17 Pro Max, en büyük rakibi iPhone 17 Pro Max ve Galaxy S25 Ultra ile pil testi karşılaştırmasına girdi.

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi Xiaomi 17 Pro Max, tam 7.500 mAh’lik dev pili rakiplerine meydan okusa da yeni yapılan bir pil testi kıyaslamasında bu büyüklüğün her zaman uzun ömür anlamına gelmediği gözler önüne serildi.

TechDroider tarafından yapılan kapsamlı pil testinde, cihaz iPhone 17 Pro Max’i sadece 5 dakikalık farkla geçebildi. Daha küçük, 4.823 mAh kapasiteli bataryasına rağmen iPhone’un performansı, enerji verimliliğinde Apple’ın ne kadar ileride olduğunu kanıtlar nitelikte. Testte cihazlar oyun, YouTube, web gezintisi, Instagram ve 4K video kaydıyla sınandı.

Pil testinin galibi kim oldu?

Telefon Pil Ömrü Pil Kapasitesi Xiaomi 17 Pro Max 13 saat 36 dakika 7.500 mAh iPhone 17 Pro Max 13 saat 31 dakika 4.823 mAh Xiaomi 15 Pro 12 saat 31 dakika 6.100 mAh OnePlus 13 11 saat 56 dakika 6.000 mAh Pixel 10 Pro XL 11 saat 28 dakika 5.200 mAh Galaxy S25 Ultra 11 saat 20 dakika 5.000 mAh

Tüm test boyunca Xiaomi 17 Pro Max 13 saat 36 dakika, iPhone 17 Pro Max ise 13 saat 31 dakika dayanabildi. Aynı testte Xiaomi 15 Pro 12 saat 31 dakika, OnePlus 13 11 saat 56 dakika, Pixel 10 Pro XL 11 saat 28 dakika ve Galaxy S25 Ultra 11 saat 20 dakika dayanabildi. Yani pil kapasitesinin her şey olmadığı, yazılım optimizasyonunun ne kadar değerli olduğu bir kez daha kendini göstermiş durumda.

Pil testi karşılaştırması: