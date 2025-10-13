Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Xiaomi 17 Pro Max, iPhone 17 Pro Max ve Galaxy S25 Ultra Pil Testi Karşılaştırmasına Girdi [Video]

Xiaomi'nin en yeni amiral gemisi Xiaomi 17 Pro Max, en büyük rakibi iPhone 17 Pro Max ve Galaxy S25 Ultra ile pil testi karşılaştırmasına girdi.

Xiaomi 17 Pro Max, iPhone 17 Pro Max ve Galaxy S25 Ultra Pil Testi Karşılaştırmasına Girdi [Video]
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi Xiaomi 17 Pro Max, tam 7.500 mAh’lik dev pili rakiplerine meydan okusa da yeni yapılan bir pil testi kıyaslamasında bu büyüklüğün her zaman uzun ömür anlamına gelmediği gözler önüne serildi.

TechDroider tarafından yapılan kapsamlı pil testinde, cihaz iPhone 17 Pro Max’i sadece 5 dakikalık farkla geçebildi. Daha küçük, 4.823 mAh kapasiteli bataryasına rağmen iPhone’un performansı, enerji verimliliğinde Apple’ın ne kadar ileride olduğunu kanıtlar nitelikte. Testte cihazlar oyun, YouTube, web gezintisi, Instagram ve 4K video kaydıyla sınandı.

Pil testinin galibi kim oldu?

Xiaomi 17 Pro Max

Telefon Pil Ömrü Pil Kapasitesi
Xiaomi 17 Pro Max 13 saat 36 dakika 7.500 mAh
iPhone 17 Pro Max 13 saat 31 dakika 4.823 mAh
Xiaomi 15 Pro 12 saat 31 dakika 6.100 mAh
OnePlus 13 11 saat 56 dakika 6.000 mAh
Pixel 10 Pro XL 11 saat 28 dakika 5.200 mAh
Galaxy S25 Ultra 11 saat 20 dakika 5.000 mAh

Tüm test boyunca Xiaomi 17 Pro Max 13 saat 36 dakika, iPhone 17 Pro Max ise 13 saat 31 dakika dayanabildi. Aynı testte Xiaomi 15 Pro 12 saat 31 dakika, OnePlus 13 11 saat 56 dakika, Pixel 10 Pro XL 11 saat 28 dakika ve Galaxy S25 Ultra 11 saat 20 dakika dayanabildi. Yani pil kapasitesinin her şey olmadığı, yazılım optimizasyonunun ne kadar değerli olduğu bir kez daha kendini göstermiş durumda.

Pil testi karşılaştırması:

iPhone 17 Pro Rakibi Xiaomi 17 Pro Tanıtıldı: İşte Etkileyici Özellikleri ve Fiyatı! iPhone 17 Pro Rakibi Xiaomi 17 Pro Tanıtıldı: İşte Etkileyici Özellikleri ve Fiyatı!
Xiaomi'nin Yeni Göz Bebeği Xiaomi 17 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! Xiaomi'nin Yeni Göz Bebeği Xiaomi 17 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!
Apple Samsung Xiaomi

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekim 2025 Renault Kampanyaları: 1,5 Milyona Megane!

Ekim 2025 Renault Kampanyaları: 1,5 Milyona Megane!

Ekim 2025 Fiat Kampanyaları: Kredi Fırsatları Çok İyi!

Ekim 2025 Fiat Kampanyaları: Kredi Fırsatları Çok İyi!

Ekim 2025 Toyota Sıfır Otomobil Kampanyaları: Hem İndirim Hem Kredi Fırsatı!

Ekim 2025 Toyota Sıfır Otomobil Kampanyaları: Hem İndirim Hem Kredi Fırsatı!

Ekim 2025 Ford Fiyat Listesi: Focus'a Yine Zam Geldi!

Ekim 2025 Ford Fiyat Listesi: Focus'a Yine Zam Geldi!

Samsung, Kendinden 10 Bin Kat Daha Büyük Modellerden Daha İyi Yapay Zekâ Geliştirdi

Samsung, Kendinden 10 Bin Kat Daha Büyük Modellerden Daha İyi Yapay Zekâ Geliştirdi

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim