Xiaomi 17 Serisi İlk 5 Dakikada Satış Rekoru Kırmayı Başardı

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi 17 serisi satışa çıkar çıkmaz yoğun ilgi gördü. Satışları beklenenin üzerinde bir rekor kırdı.

Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi serisi, Çin’de satışa çıkar çıkmaz büyük ilgi gördü. Paylaşılan verilere göre yalnızca ilk 5 dakikada satışlarda rekor seviyeye ulaşıldı.

Xiaomi 17 serisi üç farklı modelle karşımıza çıktı: 17, 17 Pro ve 17 Pro Max. Şirket bu kez önceki yıllardan farklı olarak tüm modelleri aynı anda satışa sundu. Böylece kullanıcılar ilk günden itibaren farklı seçenekler arasından tercih yapma imkânı buldu.

Xiaomi 17 serisi gün boyu süren satışlarda da rekor kırdı

x1

Şirket, yaptığı açıklamada yalnızca ilk 5 dakikada değil, gün boyu süren satışlarda da rekor seviyelere ulaşıldığını duyurdu. Her ne kadar net rakam verilmemiş olsa da serinin kısa sürede milyonlara ulaşması bekleniyor.

Kısa sürede elde edilen bu başarı Xiaomi 17 serisinin şirket tarihinde önemli bir dönüm noktası olabileceğini gösteriyor. Görünen o ki seriye olan yoğun ilgi önümüzdeki haftalarda da hız kesmeden devam edecek.

Xiaomi 17 Pro'ya Özel Retro El Konsolu Kılıfı: Ufak Ekrandan Oyun Oynayabileceksiniz!
iPhone 17 Pro Rakibi Xiaomi 17 Pro Tanıtıldı: İşte Etkileyici Özellikleri ve Fiyatı!
EN ÇOK OKUNANLAR

Uzak-Yakın Gözlükleri Tarih Oluyor: Otomatik Odaklamalı Gözlük Geliştirildi!

Uzak-Yakın Gözlükleri Tarih Oluyor: Otomatik Odaklamalı Gözlük Geliştirildi!

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

26-29 Eylül: 5.600 TL Değerinde 3 Oyun Steam'de Hafta Sonu Ücretsiz

26-29 Eylül: 5.600 TL Değerinde 3 Oyun Steam'de Hafta Sonu Ücretsiz

Epic Games'te "Epic İndirimler" Başladı: %90'a Varan İndirim, Harcadığınızın %20'si İade

Epic Games'te "Epic İndirimler" Başladı: %90'a Varan İndirim, Harcadığınızın %20'si İade

Yeni Kia Sportage Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Can Sıkan Fiyatı

Yeni Kia Sportage Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Can Sıkan Fiyatı

Samsung'un İki Orta Segment Modeli Daha One UI 8 Güncellemesine Kavuşuyor

Samsung'un İki Orta Segment Modeli Daha One UI 8 Güncellemesine Kavuşuyor

