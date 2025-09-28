Xiaomi 17 Serisi İlk 5 Dakikada Satış Rekoru Kırmayı Başardı

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi 17 serisi satışa çıkar çıkmaz yoğun ilgi gördü. Satışları beklenenin üzerinde bir rekor kırdı.

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi serisi, Çin’de satışa çıkar çıkmaz büyük ilgi gördü. Paylaşılan verilere göre yalnızca ilk 5 dakikada satışlarda rekor seviyeye ulaşıldı.

Xiaomi 17 serisi üç farklı modelle karşımıza çıktı: 17, 17 Pro ve 17 Pro Max. Şirket bu kez önceki yıllardan farklı olarak tüm modelleri aynı anda satışa sundu. Böylece kullanıcılar ilk günden itibaren farklı seçenekler arasından tercih yapma imkânı buldu.

Xiaomi 17 serisi gün boyu süren satışlarda da rekor kırdı

Şirket, yaptığı açıklamada yalnızca ilk 5 dakikada değil, gün boyu süren satışlarda da rekor seviyelere ulaşıldığını duyurdu. Her ne kadar net rakam verilmemiş olsa da serinin kısa sürede milyonlara ulaşması bekleniyor.

Kısa sürede elde edilen bu başarı Xiaomi 17 serisinin şirket tarihinde önemli bir dönüm noktası olabileceğini gösteriyor. Görünen o ki seriye olan yoğun ilgi önümüzdeki haftalarda da hız kesmeden devam edecek.