Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Xiaomi 17 Ultra'nın Resmî Görselleri Paylaşıldı! İşte Tasarımı

Xiaomi, 25 Aralık günü tanıtacağı Xiaomi 17 Ultra modelinin görsellerini paylaştı. Telefonun tasarımı belli oldu.

Xiaomi 17 Ultra'nın Resmî Görselleri Paylaşıldı! İşte Tasarımı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi, eylül ayında Çin’de gerçekleştirdiği bir lansman ile çok beklenen yeni amiral gemisi telefonları Xiaomi 17’yi resmen tanıtmıştı. Cihazlar, standart ve Pro olarak geliyordu. Ancak şirketin seride sunacağı telefonlar bunlarla sınırlı kalmayacaktı. Öyle ki Ultra isimli bir model daha yakında gelecekti.

Xiaomi 17 Ultra modeli, 25 Aralık 2025 tarihinde resmen tanıtılacak. Şimdi ise tanıtıma birkaç gün kala önemli bir gelişme yaşandı. Çinli teknoloji devi, Xiaomi 17 Ultra modelinin resmî görsellerini bizlerle buluşturdu.

Xiaomi 17 Ultra böyle gözükecek

Ekran Resmi 2025-12-22 10.30.29

Xiaomi tarafından paylaşılan resmî teaser görsellerine bakarak Ultra modelin nasıl bir tasarımla geleceğini görebiliyoruz. Buna göre telefonda Xiaomi 17’nin tasarımı korunacak ancak bazı farklılıklar yer alacak. Elde rahat bir kullanım sağlayacak daha yuvarlak köşeler göreceğiz. Arkada ise yuvarlak kamera kurulumu yer alacak. Cihaz; siyah, beyaz ve simli benzeri bir görünüme sahip olacak “Yıldızlı Yeşil” isimli üç renk seçeneğiyle çıkış yapacak.

ult

25 Aralık’ta tanıtılacak Xiaomi 17 Ultra modeli, Qualcomm’un en güçlü işlemcisi konumunda bulunan Snapdragon 8 Gen 5’ten güç alacak. Arkadaki kamera kurulumunda tasarım aynı olsa da teknik tarafta farklılıklar göreceğiz. Burada 1 inçlik 200 MP’lik bir telefoto kamerayla karşılaşacağız.

Bunlar dışında telefonda 6800 mAh’lik 100W hızlı şarj destekli büyük bir bataryanın da yer alması bekleniyor. Cihaz hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. 25 Aralık günü tüm detayları öğreneceğiz.

10 Xiaomi Telefona Daha HyperOS 3 Güncellemesi Geldi: İşte O modeller! 10 Xiaomi Telefona Daha HyperOS 3 Güncellemesi Geldi: İşte O modeller!
Xiaomi

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toplam Fiyatı 610 TL Değerindeki 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 610 TL Değerindeki 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Netflix'te Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

Netflix'te Olmasına Rağmen Kimsenin Bilmediği Harika Filmler

2025 Steam Kış İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

2025 Steam Kış İndirimleri: 1 Dolara (42 TL) Alabileceğiniz En İyi Oyunlar

[20 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Üçüncü Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

[20 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel Üçüncü Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

İzlerken Gözünüzü Bir Saniye Bile Ayırmak İstemeyeceğiniz En İyi Zaman Yolculuğu Filmleri

İzlerken Gözünüzü Bir Saniye Bile Ayırmak İstemeyeceğiniz En İyi Zaman Yolculuğu Filmleri

Amiral Gemisi Özelliklerini Sudan Ucuza Sunan Telefon OnePlus 15R Duyuruldu!

Amiral Gemisi Özelliklerini Sudan Ucuza Sunan Telefon OnePlus 15R Duyuruldu!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim