Xiaomi 17 Ultra'nın Resmî Görselleri Paylaşıldı! İşte Tasarımı

Xiaomi, 25 Aralık günü tanıtacağı Xiaomi 17 Ultra modelinin görsellerini paylaştı. Telefonun tasarımı belli oldu.

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi, eylül ayında Çin’de gerçekleştirdiği bir lansman ile çok beklenen yeni amiral gemisi telefonları Xiaomi 17’yi resmen tanıtmıştı. Cihazlar, standart ve Pro olarak geliyordu. Ancak şirketin seride sunacağı telefonlar bunlarla sınırlı kalmayacaktı. Öyle ki Ultra isimli bir model daha yakında gelecekti.

Xiaomi 17 Ultra modeli, 25 Aralık 2025 tarihinde resmen tanıtılacak. Şimdi ise tanıtıma birkaç gün kala önemli bir gelişme yaşandı. Çinli teknoloji devi, Xiaomi 17 Ultra modelinin resmî görsellerini bizlerle buluşturdu.

Xiaomi 17 Ultra böyle gözükecek

Xiaomi tarafından paylaşılan resmî teaser görsellerine bakarak Ultra modelin nasıl bir tasarımla geleceğini görebiliyoruz. Buna göre telefonda Xiaomi 17’nin tasarımı korunacak ancak bazı farklılıklar yer alacak. Elde rahat bir kullanım sağlayacak daha yuvarlak köşeler göreceğiz. Arkada ise yuvarlak kamera kurulumu yer alacak. Cihaz; siyah, beyaz ve simli benzeri bir görünüme sahip olacak “Yıldızlı Yeşil” isimli üç renk seçeneğiyle çıkış yapacak.

25 Aralık’ta tanıtılacak Xiaomi 17 Ultra modeli, Qualcomm’un en güçlü işlemcisi konumunda bulunan Snapdragon 8 Gen 5’ten güç alacak. Arkadaki kamera kurulumunda tasarım aynı olsa da teknik tarafta farklılıklar göreceğiz. Burada 1 inçlik 200 MP’lik bir telefoto kamerayla karşılaşacağız.

Bunlar dışında telefonda 6800 mAh’lik 100W hızlı şarj destekli büyük bir bataryanın da yer alması bekleniyor. Cihaz hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. 25 Aralık günü tüm detayları öğreneceğiz.