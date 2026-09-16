Xiaomi 18 Pro’nun Arka Ekranı Kendi Yapay Zekâ Uygulamalarını Üretebilecek

Xiaomi 18 Pro'nun yeni arka ekranı, yapay zekâ desteğiyle kullanıcıların kendi özel mini uygulamalarını oluşturmasına imkân tanıyor.

Xiaomi, yeni amiral gemisi serisinde arka ekran teknolojisini bir üst seviyeye taşıyor.

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Şirketin paylaştığı gizemli görselin ardındaki sır da bugün çözüldü. Xiaomi 18 Pro'nun "Çok Yönlü Arka Ekranı" artık sadece duvar kâğıtları veya küçük araç takımlarını göstermekle kalmıyor, yapay zekâ desteğiyle kendi özel uygulamalarını oluşturabiliyor.

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Kullanıcılar ihtiyaçlarına özel uygulamalar tasarlayabilecek

Geliştirilen bu yeni sistem, kullanıcılara sabit seçeneklerin ötesinde geniş bir esneklik sunuyor.

Yayınlanan resmî tanıtım videosuna göre kullanıcılar; yumurta pişirme zamanlayıcısı, su içme hatırlatıcısı, odaklanmayı sağlayan Pomodoro sayacı, İngilizce kelime ezberleme aracı ve yemek tarifi kartları gibi işlevsel mini uygulamaları anında üretebiliyor. Belirli görevler için oluşturulan bu yapay zekâ destekli küçük yazılımlar, doğrudan cihazın arka ekranına sabitlenerek hızlıca kullanılabiliyor.

Geçen yıl Xiaomi 17 Pro ile hayatımıza giren arka ekran konsepti, kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü. Xiaomi verilerine göre kullanıcıların bu ekranla günde 4 milyondan fazla etkileşime girmesi ve günlük 3.5 milyondan fazla duvar kâğıdı eklemesi, şirketi sistemi sadece güncellemek yerine tamamen geliştirmeye yöneltti.