Xiaomi 18 Pro Serisi Çift 200 MP Kamera ile Geliyor: İşte Kameralara Dair Tüm Detaylar!

Xiaomi 18 Pro serisi, çift 200 MP Leica kamerası, devasa bataryası ve Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisiyle yarın tanıtılacak.

Yarın resmî lansmanı gerçekleşecek olan Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max, akıllı telefon sektöründe kartları yeniden karma konusunda iddialı.

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Xiaomi'nin lansman öncesinde paylaştığı son detaylar, yeni amiral gemisi serisinin özellikle kamera mimarisiyle sınırları zorlayacağını net bir şekilde ortaya koyuyor.

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Leica imzalı çift 200 MP kamera

Xiaomi 18 Pro serisi, yüksek çözünürlüklü ana kamera ile periskop telefoto sensörünü bir araya getiren Leica imzalı dual 200 MP'lik görüntüleme sistemiyle sahne alıyor. Ana kamerada 1/1.28 inçlik devasa bir sensör tercih eden marka, periskop telefoto tarafında ise 1/1.56 inçlik bir sensör kullanıyor. Bu boyutlar, her iki kameraya da geleneksel yüksek çözünürlüklü telefon kameralarına kıyasla çok daha geniş bir ışık yakalama alanı sağlıyor.

f/2.4 diyafram açıklığına ve 75mm odak uzaklığına sahip olan 200 MP periskop telefoto kamera, 3.2x optik ve 12.8x kayıpsız yakınlaştırma imkânı sunuyor. Yüzen çift lensli odaklama sistemi sayesinde telefon, 12 cm kadar yakın mesafeden makro çekimler yapabiliyor. Telefotonun ışık alımı ise bir önceki nesle kıyasla Xiaomi 18 Pro'da %280, 18 Pro Max'te ise %83 oranında artırılmış durumda.

Ekran, tasarım ve donanım detayları

Seride M11 ışık yayan sistemle desteklenen yeni Super Pixel Display 2.0 ekran teknolojisi yer alıyor. Ekran çerçeveleri 1.18 mm'den 0.99 mm'ye kadar düşürülürken, artırılan kavis açısı telefonlara daha yuvarlak ve ergonomik bir görünüm kazandırıyor.

Güvenlik tarafında ise uygulama bildirimleri, yüzen pencereler, bölünmüş ekran ve kilit ekranı için donanım düzeyinde gizlilik koruması sunuluyor. Kişiselleştirilebilir bir yapay zekâ tuşu sayesinde bu koruma tek bir dokunuşla aktif edilebiliyor. Donanım gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcilerinden alan seride, Pro modeli 7.000 mAh, Pro Max modeli ise 8.500 mAh kapasiteli devasa bataryalarla geliyor. Her iki cihaz da 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip.

Xiaomi 18 Pro serisi, resmî olarak yarın gerçekleşecek lansmanla tanıtılacak. Telefonun resmî tanıtımı gerçekleştiğinde tüm detayları sizlere aktarıyor olacağız.