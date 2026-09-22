Tümü Webekno
Polisiyeden Fantastik Edebiyata: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Xiaomi 18 Pro Serisi Çift 200 MP Kamera ile Geliyor: İşte Kameralara Dair Tüm Detaylar!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Xiaomi 18 Pro serisi, çift 200 MP Leica kamerası, devasa bataryası ve Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisiyle yarın tanıtılacak.

Xiaomi 18 Pro Serisi Çift 200 MP Kamera ile Geliyor: İşte Kameralara Dair Tüm Detaylar!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Yarın resmî lansmanı gerçekleşecek olan Xiaomi 18 Pro ve 18 Pro Max, akıllı telefon sektöründe kartları yeniden karma konusunda iddialı.

Xiaomi'nin lansman öncesinde paylaştığı son detaylar, yeni amiral gemisi serisinin özellikle kamera mimarisiyle sınırları zorlayacağını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Xiaomi 18 Pro Serisi Çift 200 MP Kamera ile Geliyor: İşte Kameralara Dair Tüm Detaylar!
2
2

Leica imzalı çift 200 MP kamera

2

Xiaomi 18 Pro serisi, yüksek çözünürlüklü ana kamera ile periskop telefoto sensörünü bir araya getiren Leica imzalı dual 200 MP'lik görüntüleme sistemiyle sahne alıyor. Ana kamerada 1/1.28 inçlik devasa bir sensör tercih eden marka, periskop telefoto tarafında ise 1/1.56 inçlik bir sensör kullanıyor. Bu boyutlar, her iki kameraya da geleneksel yüksek çözünürlüklü telefon kameralarına kıyasla çok daha geniş bir ışık yakalama alanı sağlıyor.

f/2.4 diyafram açıklığına ve 75mm odak uzaklığına sahip olan 200 MP periskop telefoto kamera, 3.2x optik ve 12.8x kayıpsız yakınlaştırma imkânı sunuyor. Yüzen çift lensli odaklama sistemi sayesinde telefon, 12 cm kadar yakın mesafeden makro çekimler yapabiliyor. Telefotonun ışık alımı ise bir önceki nesle kıyasla Xiaomi 18 Pro'da %280, 18 Pro Max'te ise %83 oranında artırılmış durumda.

Ekran, tasarım ve donanım detayları

2

Seride M11 ışık yayan sistemle desteklenen yeni Super Pixel Display 2.0 ekran teknolojisi yer alıyor. Ekran çerçeveleri 1.18 mm'den 0.99 mm'ye kadar düşürülürken, artırılan kavis açısı telefonlara daha yuvarlak ve ergonomik bir görünüm kazandırıyor.

Güvenlik tarafında ise uygulama bildirimleri, yüzen pencereler, bölünmüş ekran ve kilit ekranı için donanım düzeyinde gizlilik koruması sunuluyor. Kişiselleştirilebilir bir yapay zekâ tuşu sayesinde bu koruma tek bir dokunuşla aktif edilebiliyor. Donanım gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcilerinden alan seride, Pro modeli 7.000 mAh, Pro Max modeli ise 8.500 mAh kapasiteli devasa bataryalarla geliyor. Her iki cihaz da 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip.

Xiaomi 18 Pro serisi, resmî olarak yarın gerçekleşecek lansmanla tanıtılacak. Telefonun resmî tanıtımı gerçekleştiğinde tüm detayları sizlere aktarıyor olacağız.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Harika Özelliklere Sahip Amiral Gemisi Redmi K100 Pro ve Pro Max Tanıtıldı: 9070 mAh Batarya, 185 Hz Ekran ve Dahası

Harika Özelliklere Sahip Amiral Gemisi Redmi K100 Pro ve Pro Max Tanıtıldı: 9070 mAh Batarya, 185 Hz Ekran ve Dahası

HyperOS 4 Resmen Tanıtıldı: İşte Xiaomi Telefonlara Gelecek Yenilikler

HyperOS 4 Resmen Tanıtıldı: İşte Xiaomi Telefonlara Gelecek Yenilikler

OPPO Reno16 Serisi Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatları ve Özellikleri!

OPPO Reno16 Serisi Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatları ve Özellikleri!

Samsung'un One UI 9'da Kullanacağı Yeni Zil Sesi Belli Oldu: İşte Telefonunuzun Yeni Zil Sesi!

Samsung'un One UI 9'da Kullanacağı Yeni Zil Sesi Belli Oldu: İşte Telefonunuzun Yeni Zil Sesi!

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

30 Bin TL'den Ucuza Alabileceğiniz En İyi Anne/Baba Telefonları

30 Bin TL'den Ucuza Alabileceğiniz En İyi Anne/Baba Telefonları

Motorola Edge 70 Fusion Türkiye'de Satışa Çıktı: 7000 mAh Batarya, 144 Hz Ekran!

Motorola Edge 70 Fusion Türkiye'de Satışa Çıktı: 7000 mAh Batarya, 144 Hz Ekran!

Mobil Hat Kısıtlamaları 6 Ay Ertelendi! İşte Yeni Kapanış Tarihleri

Mobil Hat Kısıtlamaları 6 Ay Ertelendi! İşte Yeni Kapanış Tarihleri

Xiaomi

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Toros’un Alt Takımı Neden Anadolu Yollarına Bu Kadar Dayanıklıydı?

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Piyasası Olmayan Ancak Alınıp Uzun Yıllar Kullanılacak Otomobiller

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Hyundai’nin Sanayi Düşmanı En Sağlam Motorları

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayide Ustaların Görmekten Bıktığı Otomobiller

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendilerine Aldığı, En Sağlam, Sıkıntısız Otomatik Şanzımanlı Arabalar

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Sanayi Ustalarının Kendine Aldığı, Sorunsuz, Bozulmayan 8 Araba

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com