Xiaomi, yeni amiral gemisi 18 Pro serisinin tanıtım tarihini açıkladı. Telefonların bazı özellikleri de paylaşıldı.

Akıllı telefon pazarında rekabet kızışırken Xiaomi, uzun süredir merakla beklenen yeni amiral gemisi modelleri için takvimini nihayet netleştirdi. Çin merkezli teknoloji devi, Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max modelleri hakkında resmî açıklama yaptı.

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Firmanın duyurusuna göre yeni amiral gemisi telefonlar, 23 Eylül 2026 Çarşamba günü Çin’de gerçekleştirilecek bir lansman ile resmen tanıtılacak.

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Xiaomi 18 Pro serisi neler sunacak?

“Tam Yükseltme” sloganıyla yayımlanan resmî poster, her iki modelin de temel donanım yapısını, ekran teknolojilerini ve kamera kurulumlarını ortak olarak paylaşacağını gösteriyor. İki cihaz arasındaki ana ayrım noktası ise doğrudan batarya kapasitesi tarafında yaşanacak.

Lansman tarihi, mobil teknoloji dünyası açısından kritik bir zamanlamaya işaret ediyor. Etkinliğin düzenlendiği günlerin, 22-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Qualcomm Snapdragon Summit ile aynı döneme denk gelmesi dikkat çekiyor. Bu durum, lansman gecesinde işlemci ve donanım detaylarına dair daha geniş çaplı bilgilerin paylaşılabileceğini gösteriyor. Qualcomm’un Android telefonlara güç verecek yeni amiral gemisi işlemcilerini bu hafta tanıtmasını bekliyoruz. Xiaomi de bu işlemcileri kullanacak.

Xiaomi'nin resmi paylaşımlarına göre hem Xiaomi 18 Pro hem de Xiaomi 18 Pro Max modelleri, 2nm GAA mimarisiyle üretilen yeni nesil bir amiral gemisi mobil platformundan güç alacak [S1]. Şirket, bu yeni yonga setinin performans tarafında ciddi bir sıçrama sunarken güç verimliliğini de önemli ölçüde artıracağını vurgulasa da işlemcinin resmi adını henüz açıklamadı. Sektördeki genel beklenti, Snapdragon 8 Elite Gen 6 olacağı yönünde.

Kamera tarafında ise Xiaomi amiral gemisi serilerindeki en gelişmiş Leica sistemini kullanacağını belirtiyor. Her iki cihazda da iki adet 200 MP çözünürlüğünde büyük sensör yer alacak. Bu sensörlerden biri ana kamera işlevini üstlenirken, diğeri ise periskop telefoto kamera olarak görev yapacak. Görüntüleme teknolojilerinde M11 ışık yayan sistemine sahip yeni nesil "Super Pixel" panel göreceğiz. Yeni yeşil ışık yayan malzeme sayesinde panel, daha düşük güç tüketimiyle çok daha yüksek parlaklık değerlerine ulaşabilecek. Batarya tarafında Xiaomi 18 Pro, 7.000 mAh kapasiteli bir bataryadan beslenirken; üst model olan Xiaomi 18 Pro Max ise 8.500 mAh kapasitesinde devasa bir pille gelecek.