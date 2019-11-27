Çin’in ve dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olan Xiaomi, 2019’un üçüncü çeyreğiyle ilgili satış rakamlarını ve gelirlerini açıkladı. Şirket, 7,65 milyar dolar gelir elde etmeyi başardığını duyurdu.

Dünyanın en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi, eylül sonunda biten çeyreğin satış rakamlarını açıkladı. Şirketin açıkladığı rakamların, analistlerin beklentilerinin altında kaldığı görüldü.

Çinli teknoloji firması, üçüncü çeyrek gelirini 7,65 milyar dolar (44 milyar TL) olarak açıkladı. Şirket, ikinci çeyrekte açıkladığı 7,39 milyar dolarlık (42 milyar TL) geliriyle %3,3 büyümeyi başarırken 2018’in üçüncü çeyreğine göre de %5,5’lik bir artış yaşadı. Şirket, gelirlerini arttırsa da büyümenin yavaşladığı görülüyor. Xiaomi, ikinci çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre %18,7; bir önceki yıla göre ise %14,8 büyümüştü.

Akıllı telefon satışında düşüş:

Xiaomi, bahsi geçen çeyrekteki net kârının 500 milyon dolar (2,8 milyar TL) olduğunu söyledi. Çeyrek boyunca elde edilen brüt kâr ise 1,17 milyar dolar (6,7 milyar TL) olarak gerçekleşti ki bu, bir önceki yıla göre %25,2’lik bir artış olduğunu gösteriyor.

Şirket, üçüncü çeyrekteki akıllı telefon gelirinin 4,6 milyar dolar (26,5 milyar TL) olduğunu açıkladı. Bu, bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,8’lik bir düşüş olduğunu gösteriyor. Çeyrek boyunca 32,1 milyon akıllı telefon satışı gerçekleştiren şirket, düşüşün sebebini Çin'in yaşadığı sorunlar olarak gösterdi.

Pazar araştırma firması Canalys, bu hafta yayınladığı bir raporda Çin’in akıllı telefon pazarının %3 daraldığını açıklamıştı ancak yaşanan bu yavaşlamaya rağmen Xiaomi, akıllı telefon segmentinde brüt kâr marjının %9’a ulaştığını açıkladı ki bu, önceki çeyreklere göre %8,1 ve %3,3 artış demek.

Açıklanan diğer rakamlar:

Şirketin internet servisleri de şirket için çok hızlı büyümüyor. İnternet servis gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,3 büyüyerek 750 milyon dolara (4,3 milyar TL) ulaştı. Bu gelir, son çeyreğe göre ise %15’lik bir büyüme gösterdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre bu departmanın yaşadığı bir diğer zorluk, iki ardışık çeyrek boyunca reklam gelirlerinin düşmesi oldu.

Xiaomi’nin Android temelli yazılımı MIUI’ın kullanıcı tabanı büyümeye devam ediyor. Eylül ayı itibarıyla aylık aktif kullanıcı sayısı 292 milyon olan MIUI’ın haziran ayındaki aylık aktif kullanıcı sayısı 278,7 milyondu.

Şirketin iyiye gittiğini gösteren alanlar da bulunuyor. Xiaomi, akıllı televizyon ve Mi Box platformlarının 3,2 milyondan fazla ücretli aboneye sahip olduğunu açıkladı. Şirket, son çeyrekte giriş yaptığı finans teknolojisi alanında ise 140 milyon dolar (809 milyon TL) gelir elde ettiğini belirtti.

Ürünlerini ve servislerini Çin sınırlarının dışına ulaştırmaya devam eden şirket, üçüncü çeyrekte uluslararası işten elde edilen gelirin bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,2 büyüyerek 3,7 milyar dolara (21,3 milyar TL) ulaştığını açıkladı. Bu kalem, şirketin toplam gelirinin %48,7’sini oluşturuyor.

Şirketin uluslararası alanda yakaladığı bu başarının ardında, Hindistan’da kurduğu olağanüstü hâkimiyet yatıyor. Şirket, aralıksız 9 çeyrek boyunca Hindistan’da en çok telefon satan marka olmayı başardı. Counterpoint’e göre şirketin üçüncü çeyrekte sattığı 32 milyon akıllı telefonun 12 milyondan fazlası Hindistan’da satıldı.

Şirketin kurucusu ve başkanı Lei Jun yaptığı açıklamada, 5G cihazların dikkat toplamaya başlamasıyla birlikte şirketin gelirlerini artırmayı umut ettiğini söyledi. Jun, şirketin önümüzdeki sene en az 10 tane 5G uyumlu akıllı telefonu satışa sunacağını bildirdi.