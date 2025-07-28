Xiaomi, yeni büyük HyperOS güncellemesi öncesinde HyperOS 2 için yeni özellikler içeren bir güncellemeyi daha yayımlamayı planlıyor.

Xiaomi, Android tabanlı işletim sistemi HyperOS’un yeni sürümü üzerinde çalışıyor. İsminin HyperOS 3 ya da HyperOS 26 olması beklenen bu yeni güncelleme, yakında çıkacak yeni nesil amiral gemisi telefonlarla birlikte tanıtılacak fakat öncesinde HyperOS 2'ye yeni özellikler kazandıran bir güncelleme geldi.

Mevcut HyperOS 2 destekleyen telefonların alabileceği bu yeni güncelleme, birçok yeni özellik içeriyor. Kullanıcı deneyimini fazlasıyla iyileştirecek yeni özellikler şu şekilde:

Fotoğraf düzenleme artık çok daha kolay

Yeni AI Matting 2.0 özelliğiyle fotoğraflardaki nesneleri daha kolay kesilip; arka planlar zaman, hava durumu ya da konuma göre değiştirilebiliyor. Ayrıca toplu grup fotoğraflarına da otomatik güzellik filtreleri eklenebiliyor. Uygulamada artık animasyonlu çıkartmalar, kolaj düzenleme seçenekleri ve özel şablonlar da var.

Yapay zekâ destekli yeni albüm düzeni

Yeni sistem; fotoğrafları kişilere, yerlere ya da zamana göre gruplandırıyor. "Mayıs tatili" ya da "Düğün fotoğrafları" gibi aramalarla istenen görüntülere kolayca ulaşılabiliyor.

Daha hızlı ve akıcı deneyim

Performans tarafında da iyileştirmeler yapılmış. Uygulamalardan ana ekrana dönerken yaşanan gecikmeler giderilmiş durumda. Kullanıcı arayüzündeki geçişler artık çok daha akıcı.

Xiaomi Cloud gelişiyor

Buluta yedeklenen fotoğraflar ve videolar artık orijinal kalitesinde saklanıyor. Dosyalar galeri görünümünde kolayca yönetilebiliyor, yedekleme durumu ve veri kullanımı da anlık olarak takip edilebiliyor.

Cihazlar arası paylaşım daha da kolaylaştı

Fotoğraflar artık Xiaomi telefon, tablet ve TV’ler arasında daha hızlı aranıp gönderilebiliyor. Paylaşılan albümler tüm cihazlarla senkronize oluyor.

Akıllı hizmet paneli

Yeni bir panel sayesinde fotoğraf depolama durumu, yinelenen dosyalar ve telefon kullanım alışkanlıkları izlenebiliyor. Panel ayrıca gereksiz dosyaları temizleme önerileri de sunuyor.

Güncelleme şu andan itibaren Çin’deki desteklenen cihazlara kademeli olarak gelmeye başladı. Diğer ülkelerdeki modellere ne zaman geleceğine dair şimdilik resmî bir açıklama yok.