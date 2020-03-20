Xiaomi MIUI 12'nin Beta ve Kararlı Sürüm Tarihleri

Android 11 tabanlı MIUI 12 güncellemesinin akıllı telefonlara geleceği tarih sızdırıldı. Xiaomi'nin işletim sisteminin yeni sürümü için planladığı yol haritası topluluk sitesinde ortaya çıktı.

Xiaomi'nin MIUI 12 güncellemesini kullanıcılara sunacağı zaman çizelgesi sızdırıldı. Yol haritası, topluluk web sitesinde kısa bir süre yayınlandı ve paylaşım 'MIUI 12 resmi ve güncel programı' olarak adlandırıldı.

Yayınlanan zaman çizelgesine göre MIUI 12, mayıs ayına kadar Geliştirici Önizlemesi olarak sunulacak. Bu süreçte geliştiriciler API'leri ve uygulamaları için yeni işletim sistemini test edebilecekler. Eylül ayında ilk kapalı beta yayınlanacak ve ardından kasım ayında beta sürümü bazı cihazlar için tüm kullanıcılara yayınlanacak.

MIUI 12'nin kararlı sürümünün aralık ayında kullanıcılara sunulması bekleniyor. Gönderi bir Xiaomi influencer'ı tarafından paylaşıldı ancakresmi olarak onaylanmadı. Bununla birlikte MIUI 12, Çin'deki resmi MIUI web sitesinde görüldü. Xiaomi, kısa süre önce web sitesinde MIUI 12 için bir katılım bağlantısı test etti. Bağlantı şu an çalışmıyor olsa da, MIUI 12 cephesinin yakında hareketleneceğini gösteriyor.

Yol haritasında tarihler açıkça belirtilse de tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınını da göz ardı etmemek gerekir. Yani, önümüzdeki aylarda Android 11 tabanlı MIUI 12'nin zaman çizelgesinde değişiklikler görebiliriz.

Xiaomi, bu yıl MIUI 12 ile kullanıcı arayüzünün 10. yıldönümünü kutlayacak. Şirketin yeni arayüzle birlikte birtakım yeni özelliği de yayınlaması gerekiyor. Ortaya çıkan son sızıntılar yeni MIUI sürümünün arayüze yeni tonlar ve renk şemaları ile geleceğini öne sürüyor.