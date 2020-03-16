Xiaomi, Mi Mix 3 İçin MIUI 11 Güncellemesini Yayınladı

Xiaomi'nin ilginç tasarımlı telefonlarından Xiaomi Mi Mix 3, Android 10 tabanlı MIUI 11 güncellemesi almaya başladı. Söz konusu güncelleme, telefonun sadece 4G destekli versiyonlarında çalışıyor ve istenirse temiz kurulum olarak da yüklenebiliyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, 2019 yılında piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarıyla ciddi bir çıkış yakaladı. Kimi zaman amiral gemisi telefonlar kimi zaman da fiyat performans ürünleriyle tüketicilerin karşısına çıkan Xiaomi'nin, ilginç tasarımlara sahip olan modelleri de bulunuyor. Şirketin geçtiğimiz yıl tüketicilerin beğenisine sunduğu "Mi Mix 3" modeli, şirketin farklı tasarımlı ve dikkat çekici modellerinden bir tanesiydi.

Xiaomi geliştiricileri, Mi Mix 3 için geçtiğimiz ekim ayında Android 10 tabanlı MIUI 11 betasını yayınlamıştı. Sınırlı sayıda kullanıcı, o dönem kullanıma sunulan beta sürümü kullanma imkanı yakalayarak Android 10'un tadına bakmışlardı. Ancak kasım ayına geldiğimizde Mi Mix 3 kullanıcıları, Android 9 Pie tabanlı MIUI 11 kararlı güncellemesini aldılar. Bu durum, Mi Mix 3 kullanıcıları için fazlasıyla can sıkıcı bir gelişme olarak tarihe geçmişti.

Xiaomi şimdi, Mi Mix 3 için doğrudan Android 10 tabanlı olan yeni bir MIUI güncellemesi yayınladı. MIUI 11.0.3.0 koduna sahip olan bu güncelleme, kullanıcılara Android 10 tabanlı MIUI deneyimini kararlı bir şekilde sunuyor. Ancak 5G destekli Mi Mix 3 sahipleri, ne yazık ki bu güncellemeyi henüz almadılar ve Android 9 Pie tabanlı MIUI 11 sürümünü kullanmaya bir süre daha devam edecekler gibi görünüyor.

Xiaomi'nin Mi Mix 3 için yayınladığı Android 10 tabanlı MIUI 11 güncellemesi böyle görünüyor

Xiaomi, Mi Mix 3 için hazırladığı güncellemeyi hem doğrudan telefonlara gönderiyor hem de resmi internet sitesi üzerinden indirilebilir olarak sunuyor. Bu bağlamda iki farklı dosya yayınlayan Xiaomi, kullanıcılara "Recovery ROM" ya da "Fastboot ROM" şeklinde iki farklı kurulum imkanı sağlıyor. Böylelikle temiz kurulum yapmak isteyen kullanıcılar da göz ardı edilmemiş oluyor.

Eğer sizler de Xiaomi Mi Mix 3 kullanıyorsanız, Android 10 tabanlı MIUI 11 güncellemesi telefonunuza gönderilmiş olabilir ve otomatik olarak güncelleme yapabilirsiniz. Ancak eğer gelmediyse ve gelmesini beklemek istemiyorsanız, yukarıdaki bağlantıları kullanarak telefonunuzu manuel olarak güncelleyebilirsiniz. Ancak söz konusu güncelleme sırasında yaşanan problemlerin kendi sorumluluğunuz altında olduğunu da hatırlatalım.