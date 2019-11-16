Xiaomi'nin Ankara'da açacağı yeni mağazasının açılışı, yoğun ilgi sebebi ile gerçekleştirilemedi. Açılış, daha ileri bir tarihte gerçekleşecek.

Ülkemizde başarılı ürünlere sunduğu uygun fiyat politikası ile dikkat çeken Xiaomi, Evofone bünyesindeki 4. mağazasını Ankara’da açacağını duyurmuştu. Bugün gerçekleştirilmesi beklenen yeni Xiaomi mağaza açılışının, yaşanan yoğun ilgi nedeniyle çıkan izdihamdan dolayı ertelenmesine karar verildi.

Vatandaşların yoğun ilgilisiyle karşılaşan Xiaomi yetkilileri, mağazayı geçici bir süre ile kapattı. Ancak yakın zamanda yapılacak açıklamayla açılış kampanyalarının devam edeceği söylendi.

Ankara AnkaMall'daki Xiaomi mağaza açılışı ertelendi:

Ankamall AVM’de açılması planlanan yeni Xiaomi mağazası, ilk açılışına özel çeşitli kampanyalar sunarak binlerce kişinin ilgisini çekmişti. Mağazanın alabileceği kapasitenin çok üstünde insanın akın ettiği yeni mağaza açılışı, Xiaomi’nin Instagram üzerinden yaptığı bir açıklamayla iptal edildi. Xiaomi tarafından yapılan açıklamada, “Açılışımız yaşanan aşırı izdiham nedeniyle iptal edilmiştir. Açılışa özel kampanyalarımız 15 gün boyunca geçerli olacak şekilde tekrar organize edilip, bu konu ile ilgili ikinci bir duyuru yapılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.” sözlerine yer verildi.

Yapılan açıklamaya göre açılışa özel belirlenen kampanyalar 15 gün boyunca olacak şekilde yeniden organize edilecek. Onlarca akıllı telefon ve diğer teknolojik cihazlarda indirim yaparak Ankara’ya adım atmaya hazırlanan Xiaomi, beklediğinden çok daha büyük bir ilgiyle karşılaşmış görünüyor.

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