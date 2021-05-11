Xiaomi, Birleşik Krallık hesabından yapmış olduğu bir paylaşımda Bill-Melinda Gates çiftinin boşanma kararına rahatsız edici bir göndermede bulundu. Söz konusu paylaşım hem anlamı hem de bir iPhone'dan yapılması nedeniyle büyük eleştiri topladı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, sosyal medya kullanımı konusunda pek de iyi bir sicile sahip değil. Şirket, bizzat kendi CEO'su tarafından atılan gönderiler de dahil olmak üzere pek çok hatalı paylaşımda bulunmuş ve bunları silmek zorunda kalmıştı. Şimdi bu hatalı paylaşımlara bir yenisi, Xiaomi'nin Birleşik Krallık hesabından eklendi.

Xiaomi Birleşik Krallık Twitter hesabı tarafından paylaşılan bir tweet; hem vermiş olduğu mesaj, hem kullanılan görsel hem de paylaşımın yapıldığı cihaz nedeniyle fazlasıyla eleştirildi ve alay konusu oldu. Şirket söz konusu tweeti sonradan sildi silmesine ancak ekran görüntüleri çoktan alınmış ve paylaşım viral olmuştu.

Xiaomi Birleşik Krallık tarafından atılan skandal tweet

Xiaomi Birleşik Krallık, söz konusu paylaşımında tam olarak, "Milyarder eşinizden ayrılmak en akıllıca seçenek olmayabilir ancak Mi 11'imiz 55W kablolu turbo şarjı kullanarak 45 dakikada tam şarj olur, yani ayrılmaya daima hazırsınız demektir" ifadelerine yer veriyor. Evet, ne yazık ki Xiaomi Birleşik Krallık bu tweetinde Mi11'in hızlı şarj özelliğini öne çıkarmak için Bill Gates ile eşi Melinda Gates'in almış olduğu boşanma kararına göndermede bulunuyor.

Tweet, metin bölümünde yeterince kötü bir mesaja sahip değişmiş gibi Xiaomi Birleşik Krallık bir de görsel ekledi. Söz konusu görselde Melinda adlı bir kişiden gelen mesajda "Konuşmamız gerekiyor" yazıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi söz konusu paylaşım çok fazla tepki aldı ve Xiaomi Birleşik Krallık, tweete derhal sildi.

Haberimizin başında Xiaomi'nin paylaşımın yapıldığı cihaz ile alay konusu olduğundan bahsetmiştik. Xiaomi Birleşik Krallık, tüm aksilikler üst üste binmiş gibi Bill Gates ile eşi Melinda Gates'in boşanma kararına göndermede bulunduğu paylaşımını bir Xiaomi telefon yerine iPhone üzerinden yaptı. Böylece söz konusu tweet iyiden iyiye Xiaomi Birleşik Krallık'ın hatırlamak bile istemeyeceği bir paylaşım haline gelmiş oldu.