Bill ve Medinda Gates Çifti, Ayrılmaya Karar Verdi

Bill Gates ile Melinda Gates, yaptığı ortak bir açıklama ile ayrılma kararı aldığını açıkladı. Beklenmedik karar, 27 yıllık evlilikte sona gelindiği anlamına geliyor. Ancak bu ayrılık, Bill & Melinda Gates Vakfı'nda yürütülen projeleri etkilemeyecek.

Koronavirüs pandemisi başladıktan sonra attığı her adımla eleştirilerin odak noktasına oturan Microsoft kurucusu Bill Gates, bu kez hiç beklenmedik bir kararla karşımıza çıktı. Bill Gates ve Bill Gates'in 27 yıllık eşi Melinda Gates tarafından yapılan ortak bir açıklamada, bu ikilinin ayrılmaya karar verdiği ifade edildi. Ancak ikili, profesyonel hayatlarında birlikte olmaya devam edecekler. Çünkü bu ayrılık, "Bill & Melinda Gates Vakfı"nın çalışmalarını etkilemeyecek.

Bill Gates ve eşi tarafından yapılan açıklamalarda, bu ayrılığın nedenine elbette değinilmiyor. Ancak hayatlarının bu noktasından sonra birlikteyken büyümelerinin mümkün olmadığına inandıklarını söyleyen evli çift, ayrılık kararının alınmasını buna bağlıyor. İkilinin ayrılık sürecinde, mal paylaşımı gibi çeşitli hususlarda neler yaşanacağı şu an için bilinmiyor.

İşte Bill ve Melinda Gates çiftinin yaptığı ortak açıklama

Düşünüp üzerine kafa yorduktan sonra, evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. 27 yıllık süreçte 3 iyi çocuğu yetiştirmenin yanı sıra, insanların daha sağlıklı bir yaşam sürebilmelerini amaçlayan bir de küresel vakıf kurduk. Profesyonel hayatımızda birlikte çalışmaya devam edecek olsak da evliliğimizi sürdürmenin bize faydasının olmayacağına inanıyoruz. Yeni bir hayata başladığımız şu dönemde ailemize biraz alan tanınmasını ve özelimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz.

Melinda Gates ve Bill Gates

Gates çiftinin yaptığı bu açıklama, iyi gibi görünen şeylerin bile bazen o kadar da iyi olmayabileceğinin açık bir göstergesi. Ancak ayrılık sürecinde neler yaşanacağı, ikilinin gelecekte ne yapacağına dair en önemli belirleyici faktör olacak. Süreçle ile ilgili yaşanacak gelişmeleri, sizlere aktarmaya devam edeceğiz...