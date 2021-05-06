Xiaomi Avrupa'daki Akıllı Telefon Satışlarında Apple'ı Geçti

Canalys, 2021'in ilk çeyreğini kapsayan Avrupa'daki akıllı telefon markaları kullanım oranlarını açıkladı. Yapılan açıklamalar, Xiaomi'nin bu çeyrekte Apple'ı geride bıraktığını gözler önüne seriyor. OPPO'daki büyüme oranı yüzde 153'ken Huawei'nin Avrupa'dan silinmiş olması dikkatlerden kaçmıyor.

Dünyanın en bilindik pazar araştırma şirketlerinden Canalys, 2021 yılının ilk çeyreğine ait bazı yeni veriler açıkladı. Avrupa'da tercih edilen akıllı telefon markalarının yüzdelik dilimlerini gösteren veriler, Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin Avrupa'da Apple'ı geride bıraktığını gözler önüne seriyor. Ancak bundan da dikkat çeken bir husus, Huawei'nin Avrupa'da neredeyse silinmiş oluşu.

Canalys tarafından paylaşılan verilere gere Samsung, 2021'in ilk çeyreğinde Avrupa'da kullanılan akıllı telefonların yüzde 35'ini karşılayarak, Avrupa'nın en çok tercih edilen markası olmuş durumda. Samsung'u takip eden şirketse yüzde 23'lük pazar payı ile Xiaomi. Yüzde 19'luk pazar payı ile Apple, Samsung ve Xiaomi'nin gerisinde kalırken OPPO'nun yüzde 4, Huawei'nin ise yüzde 3'lük pazar payı bulunuyor. İstatistiklere göre Huawei, Avrupa'daki gücünü önceki yıla göre yüzde 81 kaybetmiş durumda.

İşte 2021'in ilk çeyreği itibarıyla Avrupa'da tercih edilen akıllı telefon markaları

Xiaomi, Avrupa'daki varlığını son 1 yılda yüzde 85 artırdı. Bugüne kadar daha çok fiyat performans ürünleriyle tüketicilerin ilgisini çekmeye çalışan Xiaomi, son dönemlerde piyasaya sürdüğü premium cihazlarla da tüketicileri etkilemeye çalışıyor. Ancak Xiaomi'nin Avrupa'daki varlığı, şu an için tam olarak premium cihazlardan karşılanmıyor. Birkaç yıl sonra, premium cihazların Xiaomi'nin Avrupa'daki varlığını nasıl etkileyeceği çok daha iyi anlaşılmış olacak.

Canalys tarafından paylaşılan istatistiklerde değinilmesi gereken başka bir şirket de OPPO. Avrupa'daki pazar payı yüzde 4 olsa da bu şirket, son bir yılda varlığını yüzde 153 artırmış durumda. OPPO'nun üst sıralara çıkabilmek için hala uzun bir yolu olsa da etkileyici düzeydeki büyüme oranı, OPPO'nun da Avrupa pazarında önemli bir isim olma yolunda ilerlediğinin açık bir göstergesi.