Xiaomi Black Shark 2'nin DxOmark Puanı Belli Oldu

Xiaomi'nin oyuncu telefonu Black Shark 2, DxOmark ekibinin testinden geçti. Black Shark 2'nin kamera performansıyla ilgili yapılan testler, telefonun çok da iyi bir performans sunamadığını gözler önüne serdi.

Teknoloji tutkunlarının 2019 yılında en çok konuştuğu şirketlerden bir tanesi Xiaomi oldu. Çinli teknoloji devi, sonuna yaklaşmış olduğumuz 2019 yılı boyunca pek çok akıllı telefon modeliyle tüketicilerin karşısına çıktı. Şirket kimi zaman uygun fiyatlı performans ürünü akıllı telefonlarıyla dikkatleri üzerine çekerken kimi zaman da amiral gemisi telefonlarıyla konuşuldu.

Xiaomi'nin 2019 yılında çok konuşulan modellerinden bir tanesi de Black Shark 2'ydi. Şirket, oyunseverler için geliştirdiği bu akıllı telefonunu oldukça güçlü donanımsal özelliklerle doldurmuştu. Fakat görünen o ki Xiaomi Black Shark 2, kamera performansında o kadar da iyi değil. Çünkü akıllı telefonların kameralarını profesyonel anlamda test eden DxOmark, Black Shark 2'yi tam anlamıyla sınıfta bıraktı.

DxOmark platformu tarafından yapılan kamera testleri genelde tüketiciler için belirleyici sonuçlar veriyor. Çünkü platform, akıllı telefonlarla ilgili çok detaylı testler yapıyor. Ortamların ve ışığın değiştiği koşullarda yapılan testlerde akıllı telefonlara 1.600'den fazla fotoğraf, 2 saatten uzun bir süre boyunca video çekimleri yaptırılıyor. Bu testler detaylı bir incelemenin ardından nihai puanlara ulaşıyor.

Xiaomi Black Shark 2'nin arka kısmında 12 megapiksel çözünürlüğünde iki kamera bulunuyor. Bu kameralardan bir tanesinin diyafram açıklığı f/1.7 olarak karşımıza çıkarken ikinci arka kameranın diyafram açıklığı ise f/2.2 olarak bizleri karşılıyor. Bu çözünürlük ve diyafram açıklıkları düşünüldüğünde Black Shark 2'nin kamera kalitesinin çok da kötü olmadığını söyleyebiliriz ancak DxOmark, bu telefonun kamerası için çok da olumlu bir hava çizmiyor.

İşte DxOmark'ın Black Shark 2 için yaptığı testler

Görmekte olduğunuz bu fotoğraf, Black Shark 2'nin genel kamera performansını göstermektedir. Açık hava şartlarında çekilen bu fotoğraf genel hatlarıyla güzel gibi görünüyor olsa da DxOmark ekibine göre renkleri çok da beklenildiği şekilde yansıtamıyor. Test ekibi, Black Shark 2'nin özellikle de otomatik odaklama konusunda çok iyi bir iş çıkaramadığını belirtiyorlar.

Bu fotoğraf ise Black Shark 2'nin flaş kullanılmadan çekilmiş olan gece karanlığındaki bir fotoğrafı gösteriyor. DxOmark ekibine göre Black Shark 2'nin flaşlı çekimleri iyi olsa da flaşsız çekimler, o kadar da iyi sonuçlar vermiyor. Yapılan açıklamalarda, Black Shark 2'nin gece çekimlerinde flaş kullanılmadığı zaman parazitin yüksek olduğu, detayların yeterince verilemediği ve renk tonlarının çok da istenilen düzeyde olmadığı ifade ediliyor.

Black Shark 2'nin kamerası, bokeh efektleri ve yakınlaştırma konusunda da ne yazık ki çok iyi sonuçlar veremiyor. Telefon, bokeh efektlerinde derinlik hataları yapıyor ve bu da görüntülerde bozulmaya neden olurken, telefonun yakınlaştırma özelliğinde de görüntü genel anlamıyla bulanıklaşıyor ve yoğun bir parazit görülüyor.

DxOmark'ın yaptığı tüm testlerin sonuçlarında ise Xiaomi Black Shark 2'nin fotoğraf çekimlerinde 84, video çekimlerinde ise 85 puan aldığı görülüyor. Bu puan, Black Shark 2'nin genel kamera performansının Samsung Galaxy A50 ile LG G7 ThinQ arasında olduğu anlamına geliyor.