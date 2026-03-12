Xiaomi, Tam 3 Yıl Sonra Laptop Çıkarıyor: İşte Tasarımı ve İlk Bilgiler

Xiaomi, 3 yılın ardından kendi laptop modelini çok yakında tanıtacak. İşte Xiaomi Book Pro 14 ismini alacak bu cihaz hakkında paylaşılan bilgiler ve görseller.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Xiaomi, yalnızca telefonlar değil, farklı türden cihazlarıyla da büyük ilgi gören bir markaydı. Bilgisayar konusunda ise son yıllarda biraz geride kalmıştı. Öyle ki son Xiaomi markalı laptop modelini Xiaomi Book 14 ile 2023 yılında çıkarmıştı.

Şimdi ise şirketin bu konuda kolları sıvadığı görüldü. Öyle ki firma, 3 yılın ardından çok yakında Xiaomi Book Pro 14 isimli yeni laptop modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Cihazdan ilk teaser’lar ve görseller paylaşıldı. Özellikleri hakkında da bazı bilgiler var. Gelin tüm detaylara bakalım.

Xiaomi Book Pro 14 laptop geliyor

Xiaomi tarafından laptop için paylaşılan teaser görselleri içeriğimiz boyunca görebilirsiniz. Cihazın ince ve şık bir tasarımla geleceği görülebiliyor. Yüksek mukavemetli karbon fiber yapıyla birleştirilmiş yekpare döküm magnezyum alaşımlı gövde kullanılacakmış. Ayrıca klavye destek plakasının daha hafif bir titanyum alaşımlı yapıya yükseltildiği belirtilmiş. Tüm bunlar sayesinde inanılmaz hafif 1,08 kg’lik bir ağırlıkla geliyor.

Performans konusuna gelecek olursak yeni Xiaomi laptop’u, Intel Core Ultra X7 358H işlemciye sahip olacak. Şirket, bu işlemcinin verimli çalışmasını sağlamak için büyük bir 10.000 mm² buhar odası soğutma modülü, yüksek hızlı sessiz bir fan ve üç boyutlu hava akışı sistemi eklediğini belirtiyor. Bu sistem sayesinde 50W'a kadar performans sağlayabileceği aktarılmış.

Paylaşılan bilgiler şimdilik bu kadar. Söylentilere bakacak olursak cihazda 14 inçlik bir ekran göreceğiz. Ayrıca Core Ultra X7’e ek olarak daha uygun fiyatlı Intel Core Ultra 5 325 işlemcili versiyonu olacağı da iddialar arasında. 24 GB RAM 1 TB depolama gibi seviyelere çıkan seçenekler de sunulduğunu görme ihtimalimiz var. Cihazın tam tanıtım tarihi henüz belli değil ancak yakında olacağını tahmin edebiliriz.