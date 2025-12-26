Tümü Webekno
Xiaomi'nin Yeni Amiral Gemisi Kulaklığı Xiaomi Buds 6 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Xiaomi, gerçekleştirdiği yeni lansmanında Xiaomi 17 Ultra'nın yanı sıra amiral gemisi kablosuz kulaklığı Xiaomi Buds 6'yı da tanıttı.

Xiaomi'nin Yeni Amiral Gemisi Kulaklığı Xiaomi Buds 6 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Xiaomi, yeni amiral gemisi kablosuz kulaklığı Xiaomi Buds 6’yı resmî olarak tanıttı.

Yarı kulak içi tasarımı, gelişmiş ses teknolojileri ve yapay zekâ destekli özellikleriyle dikkat çeken Buds 6, 699 yuan (yaklaşık 99 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Kulaklık; Nebula Purple, Pearl White, Titanium Gold ve Moon Shadow Black olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle geliyor.

Daha hafif, daha konforlu tasarım

2

Her biri yalnızca 4,4 gram ağırlığında olan Buds 6, uzun süreli kullanımı daha rahat hâle getirmek için biyomimetik kavisli bir tasarıma sahip. Kulaklık sapı %12 daha ince, ses çıkış ucu ise %11,3 oranında daraltılmış. Basıncı daha dengeli dağıtmak için temas alanı %8,8 artırılmış.

Şarj kutusu ise avuca rahatça oturan kompakt ve yuvarlak bir formda tasarlanmış. Özellikle Nebula Purple rengi, yansıtıcı yüzeyiyle premium bir görünüm sunuyor.

Yeni özel dinamik sürücü

3

Xiaomi Buds 6, üçlü mıknatıslı özel dinamik sürücü sistemine sahip. Yeni altın kaplama diyafram, bas frekanslarında %40, tizlerde ise %30’a varan hassasiyet artışı sağlıyor. 16Hz–40kHz frekans aralığını destekleyen kulaklık, dengeli bir ses deneyimi hedefliyor.

Ses ayarları, Harman Golden Ear ekibiyle birlikte yapılmış. Harman AudioEFX ile daha net vokaller, Master modu ile daha sıcak ve güçlü baslar sunuluyor. Ayrıca Xiaomi Earbuds uygulaması üzerinden EQ ayarları kişiselleştirilebiliyor.

35 saat pil ömrü

4

ANC kapalıyken tek şarjla 6 saat, şarj kutusuyla birlikte 35 saate kadar kullanım sunan Buds 6, ANC açıkken toplamda 20 saate kadar dayanabiliyor. USB-C ile şarj olan kulaklık, IP54 sertifikası sayesinde toza ve su sıçramalarına karşı da dayanıklı.

Kısacası Xiaomi Buds 6, hem ses kalitesi hem de akıllı özellikleriyle premium kulaklık arayan kullanıcılar için güçlü bir alternatif. Ürünün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belirsiz fakat geldiği takdirde fiyatıyla birlikte sizlere aktarıyor olacağız.

Xiaomi

