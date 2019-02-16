Xiaomi’den Kablosuz Şarj Etme Özelliği Olan Powerbank Modeli Geliyor

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Önümüzdeki hafta Xiaomi’nin tanıtması beklenen Mi 9 modelinin yanında, yeni bir kablosuz powerbank modeli de duyurması bekleniyor.

Xiaomi markasını taşıyan ve ülkemizde de en popüler ürünler arasında yer alan taşınabilir şarj cihazlarına bir yenisi daha ekleniyor. Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi, 20 Şubat tarihinde düzenleyeceği etkinlik ile duyuracağı Mi 9 modeline ek olarak, çeşitli aksesuarları da kullanıcıların beğenisine sunacak.
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Bu aksesuarlar arasında da yeni kablosuz powerbank modeli kendini gösteriyor olacak. Şu an için teknik detayları ile ilgili net bilgiler bulunmuyor olsa da kuvvetle muhtemel 10,000 mAh kapasiteli bir powerbank modeli ile karşılaşılacak. Bunların yanı sıra farklı kapasitede seçenekler de sunulması mümkün. Bağlantı seçenekleri arasında USB Type-C portunun tercih edilmesi de iddia edilen detaylar arasında yer alıyor.
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Powerbank modelinden farklı olarak, Xiaomi’nin yeni bir Mi Router modelini de aynı lansmanda tanıtması bekleniyor. Öyle görünüyor ki Xiaomi sadece akıllı telefonu ile değil, duyurduğu aksesuarlarla da dikkatleri üzerine çekmeye çalışacak.

Kaynak : https://www.gizchina.com/2019/02/16/xiaomi-to-announce-a-wireless-power-bank-at-mi-9-launch-event-as-per-a-report/
Etiketler: xiaomi, powerbank
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