Xiaomi Ön Kamerayı Ekrana Gömmek İçin Bir Patent Daha Aldı

Xiaomi'nin geçtiğimiz yıl başvurusunu yaptığı bir patent, kısa bir süre önce onaylandı. Ekrana gömülü kamera teknolojisi için alınan patent, Xiaomi'nin uzak olmayan bir gelecekte akıllı telefon tasarımlarını kalıcı olarak değiştirebileceğini gösteriyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, akıllı telefon sektöründe kendisine kalıcı bir yer edinmeyi başardı. Şirket gerek amiral gemisi gerekse bütçe dostu telefonları ile tüketicilerin dikkatini çekmeyi başarırken, sektöre yön verecek yeni teknolojiler ve birbirinden etkileyici özellikler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Şirketin onaylanan yeni bir patenti ise, Xiaomi'nin ilerleyen dönemlerde daha da fazla konuşulacağını gözler önüne seriyor.

Xiaomi'nin yeni patenti, geçtiğimiz yıl nisan ayında onaya sunulmuş ancak geçtiğimiz günlerde onaylanmış. Bu patent, akıllı telefon sektörünün uzunca bir süredir konuştuğu ekrana gömülü kamera teknolojisini ortaya koyuyor. Xiaomi, patentte yer alan teknolojiyi gerçek bir akıllı telefona uygulamayı başarırsa, akıllı telefon sektörünün en çok konuşulan markalarından biri olacağı su götürmez bir gerçek.

Xiaomi'nin kısa bir süre önce onaylanan patenti

Xiaomi, ekrana gömülü kamerası olan akıllı telefonlar ile ilgili çalışmalarını uzunca bir süredir devam ettiriyor. Hatta Xiaomi Başkan Yardımcısı Lu Weibing, genel hatlarıyla bu tasarımın gerçekleştirilebileceğini ancak ekran piksellerinin yoğunluğundan kaynaklanan bazı sorunların olduğunu ifade etti. Yeni patent, bu sorunların aşılmış olabileceğini düşündürüyor.

Xiaomi'nin yeni patenti, telefonun ön kamerasını ekranın içine tam anlamıyla gömüyor. Bu bağlamda şirket, akıllı telefonunun ön kamerasının iki farklı pozisyonda (A) yerleştirilebileceğini ortaya koyuyor. Ön kamera ekranın altına gömüldüğünde, Mi MİX 3 gibi tamamen çerçevesiz bir akıllı telefon deneyimi yaşayabileceksiniz. Fark olarak bir selfie çekmek istediğinizde pop-up kamera ya da kızakla uğraşmak yerine ekranın altında bulunan ön kamerayla fotoğrafınızı çekebileceksiniz.

Xiaomi'nin patentinde gösterilen konsept telefon gerçek bir model haline gelirse bu şekilde görünecek

Xiaomi'nin geçtiğimiz yılki patent başvurusu, telefonun genel görünümünün yukarıdaki gibi olabileceğini gözler önüne seriyor. Ancak patent onaylanana kadar geçen süreç, sektörün trendlerini değiştirdi. İşte bu değişim, Xiaomi'nin patentini de etkileyip telefonun genel görünümünde değişikliklerin yapılmasına neden olabilir. Ancak her şeye rağmen bu telefonun gerçek olup olmayacağını bilmek mümkün değil ve beklemekten başka bir çare de bulunmuyor.