Xiaomi Mi MIX 4 ile İlgili Beklenti Oluşturan Gelişme

Xiaomi, yenilikçi tasarımlarıyla dikkat çeken amiral gemisi akıllı telefon serisi Mi MIX için açtığı yeni sosyal medya hesabıyla dikkat çekti. Şirket, yakında serinin bir sonraki telefonu Mi MIX 4 ile karşımıza çıkabilir.

Xiaomi, geçtiğimiz yılın eylül ayında dört bir yanı ekranlarla çevrili olan Mi MIX Alpha adlı konsept akıllı telefonunu tanıtmış, ancak satışa sunmamıştı. Şirketin amiral gemisi telefon serisi için piyasaya sürdüğü son model, 2018 yılında satışa sunulan Mi MIX 3 olmuştu.

Çinli teknoloji devinin Mi MIX serisi altındaki bir sonraki akıllı telefonu çok da uzak değil gibi görünüyor. Şirket, "MIX Weibo" adı altında yeni bir Weibo hesabı oluşturdu ve Mi Mix serisi için büyük planlarla geri dönebileceğinin sinyallerini verdi. Şirketin zaten "Xiaomi MIX" Weibo hesabı vardı, ancak uzun zamandır güncellenmiyordu.

Xiaomi, Mi MIX serisi için açtığı yeni Weibo hesabında henüz bir paylaşım yapmadı, ancak yakın zamanda Mi MIX 4 ile ilgili paylaşımların gelebileceği söyleniyor. Zira Çinli sosyal medya platformunda güvenilir sızıntılarıyla bilinen bazı kullanıcılar, Xiaomi'nin bu hareketini Mi MIX 4'e işaret olarak yorumluyor.

Ortaya çıkan sızıntılar Xiaomi'nin yakında Mi MIX 4 ve Mi MIX 4 Pro'yu içeren yeni bir telefon serisiyle karşımıza çıkacağını öne sürüyor. Xiaomi'nin yeni telefonlarının 2K ekran çözünürlüğüne sahip olacağı ve 120 Hz yenileme hızı sunacağı belirtiliyor. Ekranın oldukça ince çerçevelere sahip olacağı ve kameraların ekran altına taşınacağı da gelen bilgiler arasında.

Xiaomi Mi MIX 4, MIUI 12'nin kararlı sürümüyle birlikte gelebilir

Kesin lansman tarihi henüz bilinmemekle birlikte, Mi MIX 4 serisinin MIUI 12 arayüzünün kararlı sürümüyle birlikte tanıtılacağı düşünülüyor. Android 11 tabanlı MIUI 12'nin haziran ayından itibaren beta sürümlerle kullanıcılarla buluşması planlanıyor ve Mi MIX 4 lansmanının da bu tarihten sonra yapılması bekleniyor. MIUI 12 ile birlikte Xiaomi telefonlara gelecek yeniliklere buradan göz atabilirsiniz.

Son duyurulan Mi MIX modeli olan Mi MIX Alpha 5G'den de henüz yeni haberler gelmedi. Sıra dışı tasarımıyla endüstriye büyük bir yenilik getiren cihazın yaklaşık 2.832 dolardan satışa sunulması bekleniyor. Ancak Xiaomi uzun süredir Mi MIX Alpha hakkında sessizliğini koruyor.