Honda, küçük şehir otomobili N-ONE e'yi tanıttı. Dikkat çeken özelliklere sahip olan otomobil, uygun fiyatı ile de öne çıkacak gibi görünüyor. Honda N-ONE e'nin küresel pazara açılıp açılmayacağı belli değil.

Japon otomobil devi Honda'dan pek de beklemediğimiz bir hamle geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte elektrikli şehir otomobili N-ONE e'yi tanıttı. Bu otomobil, firmanın 2020 yılında piyasaya sürdüğü ancak çok kısa sürede üretimini durduğu Honda e'ye benzerlik gösteriyor oluşu ile dikkat çekiyor. Ancak Honda, bu kez önemli bir ders almış diyebiliriz.

Honda'nın yeni elektrikli otomobili, kompakt yapısı ile şehir içi kullanımda öne çıkacak gibi görünüyor. Çünkü bu küçük otomobil, kafasını soktuğu her yere girebilecek türden. 5 kapılı yapısı ile küçük bir ailenin işini görebilecek türden olan otomobil, gözleri andıran LED destekli aydınlatmaları ile modern sayılabilecek bir tasarıma sahip.

Karşınızda Honda N-ONE e

Honda N-ONE e'nin iç tasarımı da hiç fena değil. Oldukça sade bir kabin oluşturan tasarımcılar, mümkün olan maksimum depolama alanını sağlayabilmek için özenle çalışmış durumdalar.

Honda, yeni otomobilinin motor özelliklerine ilişkin detay vermedi. Bildiğimiz tek şey, Honda N-ONE e'nin şehir içi kullanıma mükemmel bir uyum sağladığı. Ancak menzili biliyoruz. Honda'nın açıklamasına göre N-ONE e, WLTP standartlarına göre 270 kilometre yol alabilecek.

Honda e, tanıtıldığı dönemlerde 30 bin euro'dan başlayan fiyatlarla satın alınabiliyordu. Bu da tüketiciler için oldukça yüksek bir fiyat olarak görüldü. Honda, N-ONE e modelinde bunu unutmamış diyebiliriz. Zira yeni otomobil, 15 bin dolar civarlarında satın alınabilecek. Bakalım ilk aşamada Japonya pazarına sunulacak N-ONE e, küresel pazarlara açılacak mı...