Xiaomi, 28 Aralık'ta bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre bu etkinlik, markanın elektrikli otomobiline odaklanacak. Ancak fazla heyecanlanmayın...

Çinli teknoloji devi Xiaomi, çok uzun zamandır bir elektrikli otomobil projesi ile gündemde. Gelen son haberler, artık bu meselenin sona ermek üzere olduğunu gözler önüne seriyor. Zira şirket CEO'su Lei Jun, önümüzdeki günlerde bir etkinlik gerçekleştireceklerini açıkladı. Bu etkinlik, Xiaomi'nin elektrikli otomobiliyle ilgili olacak.

Lei Jun'un X'te yaptığı paylaşıma göre "Stride" olarak isimlendirilecek etkinlik, 28 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Stride'ın başlangıç saati ise TSİ 09.00 olacak.

Ancak Stride, Xiaomi'nin elektrikli otomobilini göstermeyecek

*Xiaomi SU7 isimli otomobilin gerçek görüntüsü.

Stride etkinliği için fazla heyecanlanmış olabilirsiniz. Ancak bu heyecanı biraz dizginlemeniz gerekecek. Çünkü Lei Jun, X'teki paylaşımında otomobilin kendisini göstermeyeceklerini özellikle söyledi. Xiaomi'nin önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği etkinlik, elektrikli otomobil teknolojilerine odaklanacak.

Lei Jun'un X'te yaptığı paylaşım:

Xiaomi EV teknolojisi Perşembe günü saat 14.00'te tanıtılacak. Sadece teknoloji, ürün yok.

Aslına bakacak olursak Xiaomi'nin elektrikli otomobiliyle çoktan tanıştık.Ancak şirketin resmî olarak lansman gerçekleştirmesi gerekiyor. O lansman, aracın tüm teknik özelliklerini ve fiyatını gün yüzüne çıkaracak. Araçla ilgili detaylı bilgi almak isteyen okurlarımızı, hemen aşağıdaki haberimize bekliyoruz.

Xiaomi'nin elektrikli otomobili Türkiye'ye gelemeyebilir...

Xiaomi'nin elektrikli otomobili, tasarımıyla şimdiden heyecan yaratıyor. Ancak bu otomobilin Türkiye'ye gelmesi biraz zor. Bunun nedeni, birkaç hafta önce Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bir düzenleme. "Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/22)" isimli düzenleme, Çin'den ithal edilecek elektrikli otomobiller için ağır yükümlülükler getiriyor.

Bu yükümlülükler, Türkiye'ye gelen markanın doğrudan 20 yetkili servis açması ve en az 40 personele sahip çağrı merkezi kurulması gibi şeyler olarak karşımıza çıkıyor. Hâl böyleyken Xiaomi, Türkiye'ye bu kadar büyük yatırımlar yapmak isteyecek mi istemeyecek mi hep birlikte göreceğiz...