Xiaomi, Yeni Güvenlik Kamerası Smart Camera C701'i Tanıttı

Xiaomi, 4K UHD video kaydı ve tam renkli gece görüşü sunan Smart Camera C701 modeli satışa sunuldu.

Xiaomi, Smart Camera C701 adını verdiği yeni güvenlik kamerasını tanıttı. 8 MP sensörüyle 4K UHD video kaydı yapabilen cihaz tam renkli gece görüş desteğiyle birlikte küresel pazarda satışa çıktı.

Nisan ayında Çin’de tanıtılan Smart Camera 4’ün global versiyonu Smart Camera C701, artık küresel pazarda yerini aldı. Avrupa’da 59,99 euro fiyatla satışa çıkan kamera, 360° yatay ve 109° dikey görüş açısı, yapay zekâ destekli özellikler ve çift yönlü sesli görüşme imkânı ile öne çıkıyor. Çokça merak edilen Smart Camera C701 bugün itibarıyla ise Türkiye’de de satışa sunuldu.

Xiaomi Smart Camera C701 özellikleri

8 MP sensör, 4K UHD video kaydı

360° yatay, 109° dikey görüş açısı

940 nm kızılötesi aydınlatıcılar

Tam renkli gece görüşü (10 metre menzil)

İnsan ve evcil hayvan algılama, olağandışı ses uyarısı

Çift yönlü sesli arama, gürültü engelleyici mikrofon

Lens kapağı ile gizlilik özelliği

256 GB’a kadar microSD kart desteği

Çift bant WiFi 6, Bluetooth 5.4, bulut ve NAS desteği

Dahili hoparlör

Xiaomi Smart Camera C701, Avrupa’da 59,99 euro fiyatla satışa sunulurken Türkiye için belirlenen fiyat 2.899 TL oldu.