Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yaşam

Xiaomi, Yeni Güvenlik Kamerası Smart Camera C701'i Tanıttı

Xiaomi, 4K UHD video kaydı ve tam renkli gece görüşü sunan Smart Camera C701 modeli satışa sunuldu.

Xiaomi, Yeni Güvenlik Kamerası Smart Camera C701'i Tanıttı
Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

Xiaomi, Smart Camera C701 adını verdiği yeni güvenlik kamerasını tanıttı. 8 MP sensörüyle 4K UHD video kaydı yapabilen cihaz tam renkli gece görüş desteğiyle birlikte küresel pazarda satışa çıktı.

Nisan ayında Çin’de tanıtılan Smart Camera 4’ün global versiyonu Smart Camera C701, artık küresel pazarda yerini aldı. Avrupa’da 59,99 euro fiyatla satışa çıkan kamera, 360° yatay ve 109° dikey görüş açısı, yapay zekâ destekli özellikler ve çift yönlü sesli görüşme imkânı ile öne çıkıyor. Çokça merak edilen Smart Camera C701 bugün itibarıyla ise Türkiye’de de satışa sunuldu.

Xiaomi Smart Camera C701 özellikleri

kamera1 (1)

  • 8 MP sensör, 4K UHD video kaydı
  • 360° yatay, 109° dikey görüş açısı
  • 940 nm kızılötesi aydınlatıcılar
  • Tam renkli gece görüşü (10 metre menzil)
  • İnsan ve evcil hayvan algılama, olağandışı ses uyarısı
  • Çift yönlü sesli arama, gürültü engelleyici mikrofon
  • Lens kapağı ile gizlilik özelliği
  • 256 GB’a kadar microSD kart desteği
  • Çift bant WiFi 6, Bluetooth 5.4, bulut ve NAS desteği
  • Dahili hoparlör

kamera2 (1)

Xiaomi Smart Camera C701, Avrupa’da 59,99 euro fiyatla satışa sunulurken Türkiye için belirlenen fiyat 2.899 TL oldu.

Hayran Kalacağınız Xiaomi 15T Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı Hayran Kalacağınız Xiaomi 15T Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı
Xiaomi 15T Resmen Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatı Xiaomi 15T Resmen Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatı
Xiaomi

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Suzuki Logosunu Değiştirdi: İşte Yeni Logo!

Suzuki Logosunu Değiştirdi: İşte Yeni Logo!

OpenAI CEO'su Sam Altman, Yapay Zekâ Nedeniyle Risk Altında Olan Meslekleri Açıkladı (Bugün de İşsiz Kaldık...)

OpenAI CEO'su Sam Altman, Yapay Zekâ Nedeniyle Risk Altında Olan Meslekleri Açıkladı (Bugün de İşsiz Kaldık...)

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

Yeni Bir Pil Testinde Daha iPhone 17 Pro Max ile Galaxy S25 Ultra Kıyaslandı (Kazanan Değişmedi Tabii)

Çoğu Kişinin Bilmediği Bu Yeni iPhone Özelliği Hayatınızı Kolaylaştıracak

Çoğu Kişinin Bilmediği Bu Yeni iPhone Özelliği Hayatınızı Kolaylaştıracak

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Herkesi Kıskandıracak Yeni Ekran Özelliği Ortaya Çıktı

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın Herkesi Kıskandıracak Yeni Ekran Özelliği Ortaya Çıktı

Tesla Otopilot Yoldaki Molozu Göremedi: Tekerler Yerden Kesildi! [Video]

Tesla Otopilot Yoldaki Molozu Göremedi: Tekerler Yerden Kesildi! [Video]

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim