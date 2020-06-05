Xiaomi, Yeni Bir Katlanabilir Akıllı Telefon Patenti Aldı

Xiaomi, dışa doğru katlanan yeni bir katlanabilir akıllı telefon patenti aldı. Şirketin patentini aldığı telefonun tasarımı, Huawei'nin katlanabilir telefonu Mate X ile neredeyse birebir aynı.

Xiaomi, akıllı telefonlarda yenilikçi fikirler geliştirmeye devam ediyor. Son zamanlarda birçok yeni katlanabilir telefon tasarımı patentleyen şirket, bu kez de Huawei Mate X'e benzer başka bir tasarımın patentini aldı. Şirketin bu yıl içinde katlanabilir bir akıllı telefon çıkarmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Xiaomi Mobile Software Co. Ltd.'in kaydettiği patentin başvurusu, 2019 yılında CNIPA'ya (Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi) yapıldı. Patent, yalnızca Mate X benzeri dışa katlanan bir tasarım göstermekle kalmıyor, kamera ve tuş takımında da benzer bir tasarım tercih ediyor.

Xiaomi patentindeki telefon Huawei Mate X ile neredeyse birebir aynı

Patentte görüldüğü üzere telefonun katlanmasını sağlayan menteşe, ekranın altında yer alıyor. Cihazı dışarı doğru açıldıktan sonra, tüm katlanabilir cihazlar gibi geniş ekranlı bir akıllı telefon elde ediyoruz.

Patentteki telefon kenardan kenara ve düz bir ekrana sahip ve açıldığında telefonun sağ tarafında kavisli bir çıkıntı oluşturuyor. Bu kısımda telefonun dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Mate X'in ekranındaki siyah çerçeveler, Xiaomi'nin tasarımında yer almıyor. Ayrıca kameraların altında katlanabilir ekranı açmak için bir düğme bulunuyor.

Güç ve ses açma kapama düğmeleri de sağ tarafta yer alıyor. Altta hoparlör ızgaraları, SIM kart yuvası, mikrofon ve USB-C girişi bulunuyor. İlginç bir şekilde çıkıntı kısmının alt kısmında kalem yerleştirilmesi için tasarlanmış gibi görünen bir yuva var, ancak ne işe yaradığından emin değiliz.