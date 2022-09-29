Xiaomi, Huawei, Oppo ve Vivo'dan 'Hızlı Şarj' Ortaklığı

Huawei, Oppo, Xiaomi ve Vivo gibi dev akıllı telefon markaları, yeni bir hızlı şarj protokolü için anlaşma yaptılar. UFCS isimli bu protokolün hem tüketiciye hem de sektöre büyük kazanımlar sağlaması hedefleniyor.

Akıllı telefon sektöründeki dengeleri değiştirecek bir gelişme yaşandı. Çin'in en büyük akıllı telefon üreticileri olarak bilinen Huawei, Oppo, Xiaomi ve Vivo, bugün bir araya geldiler ve Çin İletişim Standartları Derneği liderliğinde UFCS isimli bir hızlı şarj protokolüne imza attılar. Atılan imzalar, aslında en çok da kullanıcıya yarayacak gibi görünüyor.

Akıllı telefonlarda en çok konuşulan hususlardan bir tanesi batarya ve hızlı şarj. Tüketiciler, mümkün olan en yüksek kapasiteli bataryayı, mümkün olan en yüksek hızda şarj etmek istiyorlar. Akıllı telefon üreticileri ise bu noktada bireysel çalışmalar yürütüyor. İşte Huawei, Oppo, Xiaomi ve Vivo'nun attığı imzalar bu durumu değiştirecek. Şirketler, bundan sonra ortak bir çalışma sürdürecekler.

İmza atan markaların hepsinde aynı teknolojilere yer verilecek

Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, gerçekleştirilen iş birliğinin şarj teknolojileri üzerine beş alanda etkisinin olacağı belirtildi. Bu alanlar şu şekilde açıklandı:

Hızlı şarj ekosisteminin yaygınlaşması sağlanacak.

sağlanacak. Hızlı şarj teknolojilerine geçiş için teşvik sağlanacak.

için teşvik sağlanacak. Küresel çapta hızlı şarj standardı oluşturulması sağlanacak.

hızlı şarj standardı oluşturulması sağlanacak. Daha fazla markanın bugün imzalanan protokole dahil olması sağlanacak.

bugün imzalanan protokole dahil olması sağlanacak. Üçüncü taraf hızlı şarj çalışmaları iyileştirilecek.

Xiaomi, Huawei, Oppo ve Vivo'nun imzaladığı protokol, amacına ulaşması durumunda sektöre önemli kazanımlar sağlamış olacak. Buraya kadar her şey gayet iyi. Peki bu süreçte tüketiciler için ne gibi avantajlar sağlanacak?

UFCS, tüketiciye nasıl bir fayda sağlayacak?

UFCS anlaşması ile piyasaya sürülecek Huawei, Oppo, Vivo ve Xiaomi telefonlar, birbirlerinin şarj aletleriyle kullanılabilecekler. Zira telefonların içerisindeki teknoloji aynı olacak. Ayrıca bu şirketlere ait telefonlar, ilk aşamada 40 watt hızlı şarj desteği ile satışa sunulacaklar. Bu noktada kafanız karışmış olabilir. Neticede Huawei gibi markalar 100 watt sınırını aştılar. Peki neden 40 watt ile sınırlama yapıldı?

UFCS kapsamında yer alan en büyük markaları saymış olsak da "Yingjixin" gibi bugüne dek adını bile duymadığımız üçüncü taraf hızlı şarj hizmeti şirketleri de anlaşmanın bir parçası. İşte bu yüzden önce sınırların zorlanmadığı 40 watt'lık sınırlama ile harekete geçilecek. Bir süre sonra tüm markalar, 40 watt hızlı şarjı standart hale getirecekler. Bundan sonraki süreçte de 65 watt kademesini göreceğiz. Bu kez de 65 watt hızlı şarj desteğinin tüm markalar için standart hale gelmeleri sağlanmış olacak. Belki ilerleyen dönemlerde 100 watt gibi rakamları da konuşmaya başlarız...