Xiaomi, Mi 10 Pro’nun Kutusuyla Huawei’ye Mesaj Gönderdi

Xiaomi, Mi 10 Pro’nun küresel pazarlarda satılacak kutularında Huawei’nin Google boykotu hakkında ince bir mesaj gönderdi. Şirketin bu hareketine Huawei’den nasıl bir cevap gelecek şu an için bilinmiyor.

Çin’in en büyük iki akıllı telefon üreticisinden biri olan Xiaomi, uygun fiyatlı ürünleriyle beğeni toplamaya devam ediyor. Geçen sene 124 milyon dolar gelir elde ederek küresel boyutta en çok gelir elde eden 4. akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi, son olarak çıkardığı Mi 10 Pro ile satış yapmaya devam ediyor.

Xiaomi'nin Çin’deki en büyük rakibi olarak görünen Huawei’nin zor günler geçirdiğini pek çoğunuz biliyorsunuz. ABD ile yaşanan sorunlardan dolayı bazı telefonlarında Google ürünlerini kullanamamaya başlayan şirket, bu sebeple dünya genelinde düşüş yaşamıştı. Google ürünleriyle başlayan bu düşüşün ardından yapılan bir açıklamayla Xiaomi’nin Huawei’yi geride bırakarak yeni en büyük 3. akıllı telefon üreticisi olduğu açıklanmıştı.

Xiaomi, Google ürünleri üzerinden Huawei’ye yüklendi

Xiaomi, geçen ay tanıttığı telefonu Mi 10 Pro’nun kutularında Huawei’ye ithafen bir mesaj paylaştı. Çin dışındaki bölgelerde satılan Mi 10 Pro kutularında, “en çok kullanılan Google uygulamalarına kolay erişim” yazan Xiaomi, bu mesajıyla Huawei’ye sağlam bir göndermede bulunmuş oluyor.

Huawei’nin uzun süredir ABD ile sorun yaşadığını görüyor olsak da Xiaomi, Çinli bir firma olmasına rağmen ABD ve diğer uluslararası ülkelerde daha fazla güven veriyor. Bu tarz mesajlar da şirketi ABD’ye daha fazla yaklaştırıyor.

Xiaomi Mi 10 Pro özellikleri

Xiaomi’nin kutularıyla mesaj yolladığı Mi 10 Pro’lar özellik bakımından da müşterilerin ilgisini çekmiş görünüyor. 90 Hz yenileme hızına sahip FHD+ çözünürlüğe sahip 6.7 inçlik AMOLED bir ekranla gelen telefon, Qualcomm’un 2020 amiral gemileri için çıkardığı Snapdragon 865 yonga setini kullanıyor. 8 GB RAM’e sahip Mi 10 Pro, 256 GB depolama alanına sahip. Cihazda ayrıca 65 W hızlı şarj özelliğine sahip 4500 mAh’lik bir batarya bulunuyor.

Kamera kurulumuyla da büyük beğeni kazanan Mi 10 Pro, arkasında 4 kamerayla geliyor. Ana kamera olarak Samsung’un 108 MP’lik sensörünü kullanan telefon, buna ek olarak 2x optik yakınlaştırmalı 12 MP telefoto, 20 MP ultra geniş açı ve 8 MP’lik ikinci bir telefoto kamerayla geliyor.