Xiaomi, 10'dan Fazla Telefon İçin HyperOS 3 Güncellemesi Yayımladı: İşte O Modeller!

Xiaomi, 10'dan fazla akıllı telefon ve tablet için Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini yayımladı. Şu an Çin'deki cihazlar için kullanılabilen güncelleme, çok yakında küresel erişime açılacak.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Xiaomi'nin Android 16 tabanlı arayüzü HyperOS 3'ü 25 akıllı telefon modeline daha getireceğinden bahsetmiştik. O günlerde yapılan açıklamaya göre söz konusu modeller, HyperOS 3 güncellemesini 2025 yılı sona ermeden alacaktı.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Xiaomi, Çin'deki resmî forum sitesinde HyperOS 3'ün dağıtım sürecine ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre 13 akıllı telefon ve tablet modeli için HyperOS 3 güncellemesi yayımlanmış durumda.

İşte HyperOS 3 güncellemesi alan modeller:

Redmi K60 Pro Redmi K60 Ultimate Edition Redmi K60 Redmi Turbo 3 Redmi Note 15 Redmi Note 14 5G Redmi Note 13R Pro Redmi Note 13 5G Redmi Note 13R Redmi Note 13 Pro POCO M6 Pro Xiaomi Pad 6 Pro Xiaomi Pad 6 Max 14

Yukarıdaki listede de görebileceğiniz üzere HyperOS 3 güncellemesi, bu aşamada daha çok Redmi markasına odaklanmış durumda. Bu telefonların Türkiye'de de çok popüler olduğunu göz önünde bulunduracak olursak, yaşanan gelişmenin ülkemizdeki Xiaomi kullanıcılarını sevindirecek diyebiliriz.

Bu arada; yukarıda yer alan modellere yönelik HyperOS 3 güncellemesi, an itibarıyla Çin pazarına ulaşmış durumda. Birkaç gün içerisinde küresel çaptaki kullanıcılar da söz konusu güncellemeyi almaya başlayacaklardır. Eğer kullandığınız telefon yukarıdaki listede varsa düzenli olarak güncelleme kontrolü yapabilirsiniz.