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Xiaomi, HyperOS 4 Güncelleme Takvimini Resmen Açıkladı: Hangi Cihaz Ne Zaman Alacak?

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Xiaomi, HyperOS 4 güncellemesinin takvimini açıkladı. Hangi cihazın ne zaman güncelleme alacağı belli oldu.

Xiaomi, HyperOS 4 Güncelleme Takvimini Resmen Açıkladı: Hangi Cihaz Ne Zaman Alacak?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Xiaomi, kullanıcılarının merakla beklediği büyük arayüz güncellemesi HyperOS 4 için resmi cihaz listesini ve detaylı dağıtım takvimini paylaştı. Şirket, yeni yazılım sürümünü yalnızca akıllı telefonlarıyla sınırlı tutmayarak geniş ekosistemindeki tablet, akıllı televizyon, giyilebilir cihaz, akıllı hoparlör ve ev ekranlarına da sunmayı planlıyor.

Açıklanan bu takvim doğrudan Çin pazarına yönelik olsa da küresel pazarda yer alan modellerin güncellemeyi hangi sırayla alacağına dair doğrudan bir rehber niteliği taşıyor diyebiliriz. Global pazar için beta programı hâlihazırda aktifken dünya çapındaki çıkış takvimi ise yakında açıklanacak.

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Xiaomi, HyperOS 4 Güncelleme Takvimini Resmen Açıkladı: Hangi Cihaz Ne Zaman Alacak?
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Hangi Xiaomi modeli ne zaman HyperOS 4 alacak?

Şu anda sunulmaya başlayan modeller

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  • Xiaomi 17 Ultra
  • Xiaomi 17 Ultra Satellite Edition
  • Xiaomi 17 Pro Max
  • Xiaomi 17 Pro
  • Xiaomi 17
  • Xiaomi Mix Flip 2
  • Redmi K90 Pro Max
  • Redmi K90 Pro
  • Redmi K90 Pro Lamborghini Edition
  • Redmi K90
  • Xiaomi Pad 8 Pro, Xiaomi Pad 8

31 Ekim'e kadar sunulacak modeller

17

  • Xiaomi 16 Ultra
  • Xiaomi 16 Pro
  • Xiaomi 16
  • Redmi K80 Pro
  • Redmi K80 Extreme Edition
  • Redmi Turbo 4 Pro
  • Redmi Turbo 4
  • Xiaomi Pad 7 Ultra
  • Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025
  • Xiaomi TV S Mini LED 2025
  • Xiaomi Redmi Smart TV X 2025
  • Xiaomi Redmi A Pro 2025

15 Kasım'a kadar sunulacak modeller

xiaomi15

  • Xiaomi 15 Pro
  • Xiaomi 15 Pro Titanium Edition
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 15S Pro
  • Xiaomi 15
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi MIX Fold 4
  • Redmi K80
  • Redmi K80 Pro Champion Edition
  • Redmi K70 Extreme Edition
  • Redmi K70
  • Redmi Turbo 3
  • Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition
  • Xiaomi Pad 7S Pro
  • Xiaomi Pad 7 Pro
  • Xiaomi Pad 7 Max
  • Xiaomi Pad 7 Redmi Pad Pro

30 Kasım'a kadar sunulacak modeller

mix

  • Xiaomi MIX Flip
  • Xiaomi Civi 5 Pro
  • Redmi K70 Pro
  • Redmi Note 15 Pro+
  • Redmi Note 15
  • Redmi Pad Pro 5G
  • Redmi Pad 2
  • Redmi Pad 2 Explorer Edition
  • Redmi Pad 2 5G
  • Xiaomi TV S Mini LED Series
  • Redmi MAX 2025

Aralık 2026

14

  • Xiaomi 14 Pro
  • Xiaomi 14 Pro Titanium Edition
  • Xiaomi 14 Pro Satellite Edition
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi MIX Fold 3
  • Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13
  • Xiaomi 14 Civi
  • Xiaomi Civi 4 Pro
  • Xiaomi 13 Limited Edition
  • Redmi K70E
  • Redmi Note 14 Pro+
  • Redmi Note 14 Pro
  • Redmi Note 14 5G
  • Redmi K60 Extreme Edition
  • Redmi Note 13 Pro+
  • Redmi Note 13 Pro
  • Redmi Note 13 5G
  • Redmi Note 13R Pro
  • Redmi Note 13R
  • Redmi 14R 5G
  • Redmi 14C 5G
  • Redmi 13R 5G
  • Redmi 13 5G
  • Redmi 13C 5G
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
  • Xiaomi Pad 6 Max 14
  • Redmi Pad SE 8.7 4G
  • Redmi Pad SE
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