Xiaomi, Kızaklı Kameraya Sahip Katlanan Telefon Patentledi

Fiyat/performans denince akla ilk gelen isimlerden olan Çinli teknoloji devi Xiaomi, bu zamana kadar görülmemiş bir katlanabilir telefon patenti aldı. Patente göre telefon hem katlanacak hem de kızaklı bir ön kamera sistemini bünyesinde barındıracak.

Kullanıcılarına yüksek teknoloji ürünleri sektöre göre uygun fiyatlarla sunmasıyla bilinen ve her bütçeye uygun telefonlar çıkartarak geniş bir tüketici profili oluşturan Xiaomi, yeni bir katlanabilir telefonu patentledi. Patente göre Xiaomi, bu sene içerisinde gördüğümüz katlanabilir telefonlara yeni bir özellik eklemiş olacak.

Bilindiği üzere Samsung, Huawei ve Motorola gibi markalar, geçtiğimiz dönemlerde katlanabilir akıllı telefonlarını tanıttı. Xiaomi, geçtiğimiz sene içerisinde prototip bir katlanabilir telefonu ortaya çıkarmış olsa da hâlâ bir katlanabilir telefon satışa sunmuş değil. Pricebaba'nın ortaya çıkardığı yeni patentlere göreyse Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı telefon, katlanabilir telefonlara yeni bir soluk getirecek.

Xiaomi'nin kızaklı kameraya sahip olan katlanabilir telefon konsepti

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi, alışık olduğumuz katlanabilir telefon konseptine bir yenilik daha ekleyecek. Katlanabilir telefonlardaki birincil öncelik olan 'ekranı büyütme' çabaları, burada kızaklı kamera sayesinde bir ileri seviyeye geçiş yapacak. Kameranın kızaklı olması sayesinde ekran üzerinde herhangi bir kamera modülü ya da delik ekran bulunmayacak.

Patentlere bakarak edindiğimiz bilgiler arasından bir diğeriyse telefonun Huawei Mate X ve Mate Xs'te olduğu gibi dışarı doğru katlanan bir tasarımı benimseyeceği. Kızaklı kamera da telefonu tutma şeklinize göre ön ya da arka kamera olarak çalışacak.

Bugün ortaya çıkan patent görselleri, aynı zamanda telefonun alt kısmında bulunan bir USB Type-C girişini de gözler önüne seriyor. Telefonun yan tarafında fiziksel tuşların yer alacağını da ortaya çıkaran patent görsellerinde herhangi bir parmak izi okuyucu bulunmuyor. Bu da akıllara Xiaomi'nin ekrana gömülü bir parmak izi okuyucusu tercih edeceği ihtimallerini doğuruyor.

Her patent haberinde olduğu gibi bu haberde de bu patentin şu an için bir 'plan' niteliğinde olduğunu ve teknoloji firmalarının tüm patentlerini hayata geçirmediğini belirtmekte fayda var. Yine de Xiaomi'nin bu zamana kadar benzeri görülmemiş bir katlanabilir telefon patentini alması da heyecanlandırıcı bir nokta.