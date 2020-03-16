Xiaomi, Patlayan Redmi Note 7 Pro İçin Müşteriyi Suçladı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, yakın bir zaman önce şarj sırasında aşırı ısındıktan sonra çıkan yangında küle dönen Redmi Note 7 Pro’nun neden patladığını açıkladı. Firma, telefondaki bataryanın fiziksel olarak hasar gördüğü için patladığını söyledi.

Akıllı telefonlardaki batarya patlamaları son birkaç yılda gözle görülür oranda azaldı. Zira üreticiler, cihazlarında artık daha iyi ve güvenli bileşenlere yer veriyor. Buna rağmen eskisi kadar olmasa da, hala bataryaları patlayan telefonların haberlerini alıyoruz.

91mobiles adlı internet sitesinin haberine göre, Hindistan’ın Gurugram eyaletinde yaşayan Vikesh Kumar adlı bir kullanıcının Aralık 2019’da satın aldığı Redmi Note 7 Pro’su patladı. Aktarılan bilgilere göre telefonu iş yerinde şarja takan adam, cihaz aşırı derece ısınmasının ardından prizden çıkarmak zorunda kaldı. Yüzde 90’ın üzerinde şarj olan Redmi Note 7 Pro’sunu çantasına koyan Hintli adam, tam o sırada hayatının şokunu yaşadı.

Redmi Note 7 Pro, şarj olduktan kısa bir süre sonra patladı

Bataryası bir anda patlayan telefon, çanta ile beraber kül oldu. Kumar, 5 saniye daha gecikseydi çıkan yangının kendisine büyük bir zarar vereceğini söylüyor. Olayın ardından en yakın Xiaomi teknik servisine giden talihsiz adam, kazanın kullanıcı hatası sonucu olarak yaşandığı cevabını alınca çılgına döndü.

Yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşan Kumar, cihazı yalnızca kendi orijinal kablosu ile şarj ettiğini söyledi. Xiaomi’nin kendisine cihaz fiyatının yüzde 50’sini ödemesi karşılığında yeni bir Redmi Note 7 Pro teklif ettiğini belirten adam, karşılaştığı muamele karşısında büyük bir hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Xiaomi, Redmi Note 7 Pro’daki bataryanın fiziksel olarak hasar gördüğünü ve yangının bu nedenle çıktığını açıkladı. Sorunun müşteri ile dostane bir şekilde çözüldüğünü ifade eden Çinli marka, tüketiciye gerekli tüm yardımların sağlanacağını belirtti.