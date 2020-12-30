Xiaomi Labs'ın İçini Gösteren Detaylı Bir Video Paylaşıldı

Xiaomi CEO'su Lei Jun, Mi 11'in radyasyon değerinden ses kalitesine kadar hemen her özelliğinin tek tek test edildiği Xiaomi Labs'in videosunu paylaştı. Yaklaşık iki buçuk dakika uzunluğundaki videoda Xiaomi'nin nasıl bir test sürecine sahip olduğu hakkında fikir sahibi olabiliyorsunuz.

Xiaomi kurucusu ve CEO’su Lei Jun, akıllı telefon geliştirme süreci ile ilgili detayları gösteren yeni bir Xiaomi Labs videosu paylaştı. Geçtiğimiz günlerde duyurulan Mi 11 lansmanında da gösterilen video, Xiaomi’nin farklı donanım özellikleri için yaptığı çalışmaları gözler önüne seriyor.

Videoya geçmeden önce Xiaomi Labs’ın ne olduğundan bahsetmek gerekirse; Xiaomi Labs, Çin’den başkenti Pekin’in Haidian Bölgesi'ndeki Xiaomi Bilim ve Teknoloji Parkı'nda yer alan bir araştırma ve geliştirme (ar-ge) merkezidir. Geçtiğimiz eylül ayında duyurulan Xiaomi Labs’te 123 farklı bölüm bulunuyor ve bu bölümlerin 90’ı, akıllı telefon ar-ge çalışmaları gerçekleştiriyor.

Xiaomi, telefonlardaki neredeyse her bir donanımı ayrı bir laboratuvarda geliştiriyor ve test ediyor

Xiaomi Labs’ın içerisinde; ekran üzerindeki çalışmaların gerçekleştirildiği Ekran Optiği Laboratuvarı, performans çalışmalarının gerçekleştirildiği Qualcomm Laboratuvarı, kamera çalışmalarının gerçekleştirildiği Kamera Laboratuvarı, güç tüketimi ve hızlı şarj çalışmalarının gerçekleştirildiği Batarya Laboratuvarı gibi pek çok farklı birim bulunuyor. Daha fazla detay için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

Xiaomi Labs’teki yüksek teknoloji laboratuvarlarını gösteren video