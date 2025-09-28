Tümü Webekno
Xiaomi, Merakla Beklenen Pad 8 Pro’yu Tanıttı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi, düzenlediği etkinlikte Pad 8 Pro modelini sahneye çıkardı. Güçlü donanımı ve geniş ekranıyla dikkat çeken tabletin fiyatı da açıklandı.

Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

Xiaomi, gerçekleştirdiği etkinlikte Pad 8 ve Pad 8 Pro modellerini Xiaomi 17 serisiyle beraber duyurdu. Serinin öne çıkan modeli Pad 8 Pro, güçlü işlemcisi, yüksek çözünürlüklü ekranı ve büyük bataryasıyla dikkat çekiyor.

Pad 8 Pro, 2025 Lei Jun Yıllık Konuşması’nda tanıtıldı. Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alan tablet, büyük ekranlar için optimize edilen HyperOS 3 arayüzüyle geliyor. Çoklu görev ve üretkenlik odaklı özellikler sunan cihazda, yansıma önleyici kaplamaya sahip Mat Edition seçeneği de bulunuyor.

Xiaomi Pad 8 Pro özellikleri

xiaomi1

Kamera tarafında ise arka bölümde 50 MP çözünürlüklü ana kamera, ön tarafta ise 32 MP ultra geniş açı kamera bulunuyor. Bu kamera setine yapay zekâ tabanlı gürültü engelleme sunan dört mikrofon eşlik ediyor. 9200 mAh bataryasıyla öne çıkan tablet, 67W hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede dolum yapabiliyor.

Xiaomi Pad 8 Pro teknik özellikleri

xiaomi2

Özellik Detay
Ekran 11.2 inç, 3.2K çözünürlük (3200 × 2136), LCD
İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 3nm
Bellek 8 GB / 12 GB / 16 GB RAM
Depolama 128 GB / 256 GB / 512 GB
Arka kamera 50 MP, f/1.8 diyafram, 4K 60fps video kaydı
Ön kamera 32 MP ultra geniş açı, otomatik kadrajlama
Batarya 9200 mAh, 67W hızlı şarj, 22.5W ters kablolu şarj
Bağlantı Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB 3.2 Gen1

Xiaomi Pad 8 Pro, Siyah, Turkuaz Yeşili ve Buz Kristali Mavi renk seçenekleriyle satışa çıkacak. Xiaomi Pad 8 Pro’nun başlangıç fiyatı 8GB+128GB modeli için yaklaşık 392 dolar olarak açıklandı. Diğer depolama ve bellek seçenekleri için fiyatlar şöyle sıralanıyor:

  • 8GB + 128GB: 392 dolar
  • 8GB + 256GB: 434 dolar
  • 12GB + 256GB: 476 dolar
  • 12GB + 256GB (Matte Edition): 505 dolar
  • 12GB + 512GB: 519 dolar
  • 12GB + 512GB (Matte Edition): 547 dolar
  • 16GB + 512GB: 547 dolar
  • 16GB + 512GB (Matte Edition): 574 dolar
Xiaomi

