Xiaomi, Merakla Beklenen Pad 8 Pro’yu Tanıttı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi, gerçekleştirdiği etkinlikte Pad 8 ve Pad 8 Pro modellerini Xiaomi 17 serisiyle beraber duyurdu. Serinin öne çıkan modeli Pad 8 Pro, güçlü işlemcisi, yüksek çözünürlüklü ekranı ve büyük bataryasıyla dikkat çekiyor.
Pad 8 Pro, 2025 Lei Jun Yıllık Konuşması’nda tanıtıldı. Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alan tablet, büyük ekranlar için optimize edilen HyperOS 3 arayüzüyle geliyor. Çoklu görev ve üretkenlik odaklı özellikler sunan cihazda, yansıma önleyici kaplamaya sahip Mat Edition seçeneği de bulunuyor.
Xiaomi Pad 8 Pro özellikleri
Kamera tarafında ise arka bölümde 50 MP çözünürlüklü ana kamera, ön tarafta ise 32 MP ultra geniş açı kamera bulunuyor. Bu kamera setine yapay zekâ tabanlı gürültü engelleme sunan dört mikrofon eşlik ediyor. 9200 mAh bataryasıyla öne çıkan tablet, 67W hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede dolum yapabiliyor.
Xiaomi Pad 8 Pro teknik özellikleri
|Özellik
|Detay
|Ekran
|11.2 inç, 3.2K çözünürlük (3200 × 2136), LCD
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 3nm
|Bellek
|8 GB / 12 GB / 16 GB RAM
|Depolama
|128 GB / 256 GB / 512 GB
|Arka kamera
|50 MP, f/1.8 diyafram, 4K 60fps video kaydı
|Ön kamera
|32 MP ultra geniş açı, otomatik kadrajlama
|Batarya
|9200 mAh, 67W hızlı şarj, 22.5W ters kablolu şarj
|Bağlantı
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB 3.2 Gen1
Xiaomi Pad 8 Pro, Siyah, Turkuaz Yeşili ve Buz Kristali Mavi renk seçenekleriyle satışa çıkacak. Xiaomi Pad 8 Pro’nun başlangıç fiyatı 8GB+128GB modeli için yaklaşık 392 dolar olarak açıklandı. Diğer depolama ve bellek seçenekleri için fiyatlar şöyle sıralanıyor:
- 8GB + 128GB: 392 dolar
- 8GB + 256GB: 434 dolar
- 12GB + 256GB: 476 dolar
- 12GB + 256GB (Matte Edition): 505 dolar
- 12GB + 512GB: 519 dolar
- 12GB + 512GB (Matte Edition): 547 dolar
- 16GB + 512GB: 547 dolar
- 16GB + 512GB (Matte Edition): 574 dolar