Xiaomi, Efsane Özelliklere Sahip Tableti Pad 8'i Duyurdu

Xiaomi, fiyatıyla da özellikleriyle dikkat çekmeyi başaracak yeni tableti Pad 8'i duyurdu. Peki günlük kullanım için ideal olan tablet, tüketicilere neler vadediyor? İşte Xiaomi Pad 8'in özellikleri ve fiyatı...

Çinli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz gün düzenlediği bir etkinlikte yepyeni ürünlerini duyurdu. O ürünlerden bir tanesi de Xiaomi'nin yeni tablet modeli Pad 8'di. Tüketicilerin ilgisini çekecek özelliklerle donatılan tablet, uygun sayılabilecek fiyatı ile çok satmayı başaracak gibi görünüyor.

Xiaomi Pad 8, 11.2 inç boyutlu 3.2K çözünürlük sunan ve 144 Hz'ye kadar da tazeleme oranını destekleyen bir LCD ekranla donatıldı. 800 nit tepe parlaklık değerine sahip olan bu ekran, HDR10 ve Dolby Vision gibi özellikleriyle beklentileri aşan bir deneyim sunuyor. Xiaomi Pad 8'in Matte Edition isimli varyantı, yansımayı yüzde 70 oranında azaltmaya yarayan AG nano-gravür teknolojisine sahip.

Karşınızda Xiaomi Pad 8:

Xiaomi'nin yeni tabletinde Qualcomm'un Snapdragon 8s Gen 4 işlemci bulunuyor. Qualcomm AI Engine ile entegre çalışan işlemci hem oyunlarda hem de yapay zekâ destekli özelliklerde fark yaratıyor. 45W hızlı şarj desteğine sahip 9.200 mAh kapasiteli batarya ile 13 saate kadar video oynatma vadeden tablet, Xiaomi'nin yapay zekâ özellikleriyle dolu HyperOS 3 işletim sistemiyle çalışıyor. Xiaomi Pad 8, 12 GB'ye kadar RAM ve 256 GB'ye kadar depolama alanı ile desteklenecek. Tablet, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve USB 3.2 Gen1 gibi bağlantı özelliklerinin yanı sıra Hi-Res ses sertifikası bulunan 4 adet hoparlörle eşleştirildi.

Xiaomi Pad 8'in arka kısmına baktığımızda tek bir kamera görüyoruz. 13 MP çözünürlük sunan bu kamera, 4K 30fps video çekimlerine izin veriyor. Selfieler ve görüntülü görüşmeler içinse yapay zekâ desteğine sahip olan 8 MP'lik bir kamera ile karşılaşıyoruz.

Xiaomi Pad 8 teknik özellikleri:

Özellik Ekran 11.2 inç, 3.2K, 800 nit, 144 Hz, LCD İşlemci Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 RAM 8-12 GB Depolama 128-256 GB Ön Kamera 8 MP Arka Kamera 13 MP İşletim Sistemi HyperOS 3 Batarya 9.200 mAh (45W)

Xiaomi Pad 8 fiyatı: