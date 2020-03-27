Xiaomi Mi 10 Serisine 7 Yeni Kamera Özelliği Gelecek

Xiaomi, kısa bir süre önce duyurduğu Mi 10 serisi için büyük bir yazılım güncellemesi üzerinde çalışıyor. Şirkete yakın kaynaklar tarafından yapılan açıklamalara göre bu güncelleme, Mi 10 serisine 7 yeni kamera özelliği sunacak.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, son dönemlerin en popüler akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi. Tüketicilere özellikle de kamera özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken akıllı telefonlar sunan şirket, uygun fiyatlı oluşuyla da tüketicileri kendisine bağlamayı başarıyor. Şimdiyse Xiaomi, en yeni amiral gemisi olan Mi 10 serisi için kamera özelliklerini daha da iyileştirecek bir yazılım güncellemesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Xiaomi tarafından yapılan açıklamalara göre söz konusu yeni kamera özellikleri, şu an için beta kapsamında test ediliyor. Şirket, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı ancak Xiaomi'ye yakın kaynaklar, test sürecinin genel anlamda tamamlandığını ve önümüzdeki ay itibarıyla da kullanıcıların hizmetine sunulacağını söylüyor. Dilerseniz şimdi, Xiaomi'nin Mi 10 serisi için sunacağı yeni kamera özelliklerine yakından bakalım.

Süper video sabitleme

Akıllı telefonların yüksek kamera donanımları, bu telefonlarla profesyonele yakın çekimler yapılmasına imkan sağlıyor. Bu durumu göz ardı etmeyen Xiaomi de ilerleyen dönemlerde sunacağı güncelleme ile güncellenmiş bir süper video sabitleme özelliği sunacak.

Yeni çekim formatları

Xiaomi, kullanıcılara sunacağı güncelleme ile Mi 10 serisinin video çekim özelliğini ciddi anlamda güçlendirecek. Öyle ki kullanıcılar, yeni güncellemeyi aldıktan sonra pürüzsüz yakınlaştırma ve Hitchcock gibi pek çok yeni video çekim moduna sahip olacaklar.

Pro video modu

Kullanıcılar, Mi 10 serisine sunulacak yeni güncelleme ile beyaz dengesi, ISO değeri ve deklanşör hızı gibi pek çok parametreyi ayarlayabilecekleri bir pro video moduna sahip olacaklar. Bu mod, kullanıcılar için benzersiz video çekimlerinin kapılarını aralayacak.

8K video çekim özelliği

Xiaomi, Mi 10 serisini duyurmadan önce yeni amiral gemisi telefonlarının 8K video kayıt özelliğine sahip olacağını doğrulamıştı. Ancak Mi 10 serisi kutusundan bu özellikle çıkmadı. Yaklaşmakta olan güncelleme, Mi 10 serisi kullanıcılarına 8K video çekim özelliğini de getirecek.

Kayıpsız video sıkıştırma

Xiaomi'nin güçlü kamerası ile çekilen videoların boyutlarının da büyük olacağı aşikar. Bu durumu göz ardı etmeyen Xiaomi yetkilileri, yeni bir yazılım güncellemesi ile daha küçük boyutlu videolar oluşturulabilmesine imkan sağlayacaklar. Öyle ki kullanıcılar, bu özellik kapsamında kaliteden ödün vermeden videolarını sıkıştırabilecekler. Böylelikle yüksek kaliteli videolar olması gerekenden daha az alan kaplayacak.

Mi Clip özelliği

Mi Clip, tüketiciler için yardımcı bir uygulama olacak. Mi 10 sahipleri Mi Clip aracılığıyla videoları üzerinde düzenlemeler yapabilecekler. Özellikle vlog çekimleri yapan tüketiciler için fayda sağlayacak bu özellik, videolara başlık ve altyazı eklenebilmesi için onlarca imkan sunacak.

Video etiketleri

Xiaomi Mi 10 serisi için hazırlanan güncelleme, tüketiciler tarafından çekilen videolara etiketler eklenmesine olanak sağlayacak. Böylelikle kullanıcılar, videoları için etiketler oluşturup, lazım olduğunda da bu etiketleri kolaylıkla ekleyebilecekler.